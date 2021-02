Giovanna cerca suo padre Luigi: “30 anni senza lui”/ “Perché?” (C’è posta per te)

Giovanna ha chiamato Maria De Filippi e C’è posta per te per conoscere suo padre che l’ha abbandonata quando aveva solo 1 anno. Sono trascorsi ormai 30 anni da allora e Giovanna non ha mai saputo né com’è fatto suo padre, né qual è la sua voce. Lei è cresciuta soltanto con la sua mamma, capendo sin dall’età di 3 anni di non avere un padre. Di suo padre ha solo una foto di quando lei era appena nata oltre al suo nome e cognome. È a C’è posta per te che Giovanna vede per la prima volta suo padre Luigi e si commuove scoprendo com’è fatto il suo volto che, effettivamente, ha delle somiglianze col suo. All’apertura della busta, lo sguardo dell’uomo chiarisce immediatamente di aver bene inteso che dall’altra parte c’è sua figlia Giovanna.

Giovanna a suo padre Luigi: “Come si fa a dimenticare un figlio?”

Giovanna, tra le lacrime e la voce rotta, prende parola e dichiara: “Non so se mi conosci, io sono Giovanna e ho 31 anni. Non posso dire di essere tua figlia, perché non ti ho mai visto e non ti ho mai vissuto.” La donna continua: “Non hai visto niente della mia vita, non hai visto i miei primi passi, il mio primo giorno di scuola, non hai vissuto i miei piccoli successi… neanche i momenti difficili della mia vita e non lo so perché. Quello che so è che non è possibile che un padre si possa dimenticare di un figlio.” Applausi scroscianti in studio per lei.



