Alessandro Besentini di Ale e Franz: chi è la moglie Giovanna e famiglia

La comicità del duo Ale e Franz accompagna il pubblico ormai da diversi anni, tra spettacoli teatrali, programmi televisivi e ruoli cinematografici. Una lunga carriera di grande successo per loro, all’anagrafe Alessandro Besentini e Francesco Villa, incontratisi per la prima volta a Milano dove, nel 1994, hanno formato il gruppo comico. Ma, carriera e percorso professionale a parte, che cosa sappiamo della loro vita privata? In entrambi i casi le informazioni latitano dal momento che entrambi hanno scelto, come molti colleghi, di non esporsi mediaticamente riguardo amori, famiglia e sentimenti.

Di Alessandro Besentini, per tutti “Ale”, sappiamo in particolare che è da tantissimi anni sentimentalmente legato alla moglie Giovanna. Di lei sappiamo ben poco, essendo probabilmente lontana dai riflettori della televisione e dello spettacolo a differenza invece del comico; dalla loro storia d’amore, inoltre, sono nati due figli, Giovanni e Filippo.

Alessandro Besentini e i figli Giovanni e Filippo

Alessandro Besentini, “Ale” di Ale e Franz, raramente ha parlato della famiglia in forma pubblica. Per esempio, diversi anni fa ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha spiegato che, a causa del suo lavoro che lo tiene spesso impegnato in giro per l’Italia, spesso non ha potuto stare insieme ai figli Giovanni e Filippo: “Purtroppo, come molti genitori non ho tantissimo tempo da dedicare ai miei figli. Quando riusciamo a stare insieme, se il tempo è bello, stiamo all’aperto, giochiamo a calcio. Oppure andiamo al Circo”.

A loro ha però tramandato la passione per il teatro e la recitazione, ricordando quando da bambini si divertivano a giocare agli attori: “Quando ci troviamo con i nostri amici e con i loro figli, capita spesso che i bambini preparino per noi degli spettacolini assurdi, ridicolissimi e molto divertenti. Inventano animali, storie, qualcuno recita la parte del vigile, del poliziotto, delle persone che colpiscono di più la loro immaginazione”.