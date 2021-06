Giovanna Civitillo/ “Amadeus? Sogno una sitcom su di noi!”

Giovanna Civitillo lavora in televisione da 25 anni ma per tutti è e sarà sempre “la scossa” o “la moglie di Amadeus”. A lei, però la cosa non sembra pesare: “Sono orgogliosa di essere sua moglie. Lo amo tanto, l’ho sposato e sono felice. So bene quali sono le mie qualità, i miei limiti, quello che posso fare in tv e quello che non mi si addice”, ha detto intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni. Lo scorso 1° giugno Giovanna è stata ospite del marito ai “Soliti ignoti”, non ha indovinato il parente misterioso ma è riuscita a far divertire il pubblico da casa: “A casa siamo proprio così, ci stuzzichiamo, battibecchiamo, ci prendiamo tanto in giro”. Giovanna Civitillo parla con orgoglio del marito: “Ama è un professionista incredibile e di grande esperienza. Sul lavoro da lui ho solo da imparare”. Durante l’ultimo Festival di Sanremo, in cui la moglie conduceva il “PrimaFestival” il conduttore le ha consigliato di usare bene la voce, di non urlare.

Giovanna Civitillo: una sit com con il marito Amadeus?

Giovanna Civitillo e il marito Amadeus condividono il profilo Instagram, gestito da lei con ironia: la foto di Ama mentre fa il vaccino, il difficile cambio di una lampadina, l’accudimento della cagnolina Kira… Ogni post potrebbe essere l’episodio di una sitcom dedicata alla coppia. Lontano dai riflettori Amadeus “ha bisogno di tre ore per preparasi, lo chiamo Sophia Loren, sembra una diva che si sistema per una gran serata, fa tutto con calma”, ha rivelato Giovanna, legata dal 2003 al conduttore di Rai 1. A casa Sebastiani-Civitillo, Amadeus prepara il caffè alla moglie e glielo porta a letto, apparecchia e lava i piatti. Al resto pensa quasi tutto Giovanna, sempre al suo fianco: “Io sono presente a tutte le sue prime puntate, perché vuole sapere il mio parere. Son il suo portafortuna”, ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni.

