Giovanna Civitillo non farà più parte del cast di ‘E’ sempre mezzogiorno’, Dagospia rilancia: “La dirigenza Rai è tornata alla carica contro Amadeus”.

Spodestato il re, ora tocca alla regina; un gioco di parole per introdurre la notizia rilanciata da Dagospia – in particolare dalla rubrica di Giuseppe Candela – a proposito del futuro di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, in Rai. A quanto pare, la consorte dell’ex volto di Sanremo e Affari Tuoi non avrà più il ruolo che da mesi ricopriva al fianco di Antonella Clerici e dunque potrebbe di conseguenza anche abbandonare definitivamente la Rai come accaduto circa 2 anni fa per il per il marito.

Giovanna Civitillo lascia ufficialmente il cast di ‘E’ sempre mezzogiorno’, con un anno di ‘ritardo’ dal trasloco del marito da Rai a Discovery. Stando alle indiscrezioni, la scelta sarebbe stata avallata da Angelo Mellone – Direttore Intrattenimento Daytime – che, come racconta BlogTivvu, avrebbe già limitato la presenza nel corso della stagione appena conclusa ed evitando la separazione in concomitanza con l’addio di Amadeus unicamente per non agitare troppo le acque.

Giovanna Civitillo lascia E’ sempre mezzogiorno: scelta Rai per ‘colpire’ Amadeus?

“Cacciata la moglie di Amadeus”, scrive così senza mezzi termini Giuseppe Candela nella sua rubrica per Dagospia. Una decisione che Giovanna Civitillo avrebbe potuto subire già lo scorso anno ma che per questioni quasi diplomatiche è stata in un certo senso rimandata. “Quest’anno la dirigenza è tornata alla carica confermando il clima di ostilità verso Amadeus” – scrive Candela, come riporta BlogTivvu – “Imponendo l’uscita dal programma di Civitillo”.

Pare che dal punto di vista della Rai sarebbe però tutto fuorché un gesto ostile nei confronti di Amadeus: la scelta di lasciar andare Giovanna Civitillo entrerebbe nell’ambito dei cambiamenti previsti dal rinnovamento dei palinsesti e della programmazione della prossima stagione tv.

