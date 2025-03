Giovanna Civitillo è la moglie del noto conduttore televisivo Amadeus, persona che sarà tra i giudici della nuova edizione di Amici 2025 e che tornerà cosi a Mediaset in una nuova incredibile veste. Giovanna ed Amadeus sono sposati da tempo, per il conduttore è il secondo matrimonio, e andiamo a vedere chi è Giovanna Civitillo.

Giovanna Civitillo nasce a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 9 Settembre 1977. Fin da piccola la donna mostra una grande passione per l’arte e nello specifico per il ballo tanto che ottiene un’ottima formazione fino al 1994. Comincia a teatro ma ben presto con le sue doti da ballerina entra nel mondo della tv e in particolare nella Rai.

Da UnoMattina fino a Domenica In nei primi anni Duemila e poi lavora come valletta di Amadeus a L’Eredità e sarà proprio quello l’incontro che le cambierà la vita. All’Eredità Giovanna riceve anche qualche critica per un balletto a detta di alcuni troppo ‘eccessivo’ e che portò a diverse critiche ma fu Amadeus a sistemare le cose. Negli anni i due – oltre a vivere insieme – hanno anche collaborato in vari lavori.

L’amore tra Giovanna Civitillo e Amadeus e la nascità di Josè

Negli ultimi anni specialmente abbiamo visto Giovanna Civitillo affiancare o comunque star vicino ad Amadeus durante il Festival di Sanremo e nel 2021 conduce anche il Primafestival. Sarà l’unica anno mentre in quelli successivi assiste solo come ospite. Giovanna e Amadeus si sono conosciuti a lavoro e lui ha chiesto alla donna di uscire con un bigliettino durante la pausa tra una ripresa e l’altra.

Nel 2009 nasce il figlio della coppia Josè Alberto Sebastiani. Nel 2024 vi sono stati rumors su una presunta nuova gravidanza della donna, rumors poi smentiti. Nel 2023 a Verissimo Giovanna ha parlato cosi della loro storia: “Oggi è come il primo giorno e noi ci amiamo come il primo giorno, abbiamo incontrato la nostra metà, l’incastro perfetto”.

Negli ultimi giorni il settimanale Oggi ha pubblicato la notizia riguardo una presunta lite in un parco pubblico tra la coppia anche se non si conosce il reale motivo di tutto ciò. Amadeus e Giovanna hanno pubblicato sui social la foto mentre si baciano, per alcuni una risposta proprio a quella notizia.