Giovanna Civitillo da giovane a Ciao Darwin/ Foto, moglie Amadeus “sempre uguale”

Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, pubblica sui social una foto di quando era giovane e lavorava come ballerina a Ciao Darwin di Paolo Bonolis. L’effetto nostalgia pervade moltissimi profili di Instagram con personaggi famosi che postano foto di qualche anno fa. Anche la moglie di Amadeus ha deciso di condividere con i tantissimi fan uno scatto di quando era molto giovane recuperato dalla mamma. “Buongiorno ☀️…e adesso anche mia mamma, mi invia vecchie foto🥰” scrive la showgirl con tanto di hashtag #giovannacivitillo #ciaodarwin #mattisiamotuttimatti #marcogarofalo. Lo scatto, manco a dirlo, non è passato inosservato al pubblico di Instagram e ai tantissimi fan della coppia che si è complimentato con la bellissima Giovanna notando come sia tale e quale ad oggi. Il tempo, infatti, non ha intaccato la bellezza della ballerina considerando i commenti entusiastici da parte dei fan che le hanno scritto: “”Giovanna ammazza che splendore” oppure “sei bellissima”. Poi c’è chi praticamente ha notato “sei praticamente uguale ad oggi” e chi invece senza girarci intorno ha scritto “Bellissima tale e quale come ora..” e “Sempre uguale sei!!”. Infine c’è anche chi ha voluto complimentarsi con lei inviando anche un saluto al consorte: “Sei bellissima!!!! Un abbraccio e buona domenica a voi meravigliosa famiglia”.

Giovanna Civitillo, effetto nostalgia su Instagram

Non è la prima volta che Giovanna Civitillo ha deciso di condividere con i propri follower alcuni scatti da giovane. Alcune settimane fa, infatti, la showgirl aveva postato una foto in compagnia del marito Amadeus, ma questa volta nello scatto inviatole dalla mamma è da sola. Non è dato sapere l’anno preciso della foto, ma sembrerebbe che il tempo non sia passato visto che Giovanna ha conservata intatta la sua bellezza. Chissà qual è il segreto di bellezza della showgirl napoletana che dal 2009 è felicemente legata ad Amadeus, conduttore del prossimo Festival di Sanremo 2021, da cui ha avuto anche un figlio di nome Josè Alberto Sebastiani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus) in data: 5 Lug 2020 alle ore 12:43 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA