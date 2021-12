Giovanna Civitillo e José Alberto, moglie e figli Amadeus/ “Durante il lockdown..”

Giovanna Civitillo è la moglie del celebre conduttore e presentatore televisivo Amadeus. Quest’ultimo è piuttosto geloso della sua vita privata e raramente si sbottona sulla sua famiglia. Tuttavia, quando lo ha fatto, è emerso tutto l’amore che il conduttore prova per la sua dolce metà e per il suo unico figlio José Alberto.

In una intervista rilasciata diversi mesi fa, prima ancora del Festival di Sanremo 2020, Amadeus aveva espresso un po’ di scoramento per il difficile periodo del lockdwon, vissuto negativamente dal figlio José Alberto, descritto solitamente come un bambino molto vivace e con grande voglia di fare. “Mio figlio José Alberto è molto cambiato durante il lockdown. Per me e Giovanna è stato straziante osservare questa trasformazione”, aveva raccontato Amadeus.

Amadeus e la sua splendida famiglia, il momento più difficile nel lockdown

“Mio figlio è iperattivo, se lo vedo fermo per più di cinque minuti mi preoccupo, temo che abbia la febbre”, le parole del celebre conduttore. Per Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo, non è stato semplice gestire la situazione. Ma fortunatamente, con il passare del tempo e le prime riaperture, la situazione è gradualmente tornata alla normalità. Amadeus è molto apprensivo nei confronti del figlio José Alberto e così come la moglie Giovanna, ci tiene moltissimo alla sua serenità mentale. Da un certo punto di vista, tuttavia, il periodo della pandemia è servito come spunto di crescita per la famiglia del conduttore, oggi unita più che mai.

