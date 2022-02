Giovanna Civitillo e Josè Alberto, moglie e figlio Amadeus/ “Ho imparato a…”

Giovanna Civitillo è la moglie di Amadeus. Dopo l’ufficializzazione del divorzio con la prima moglie Marisa Di Martino, Amadeus si è sposato nel 2019 con Giovanna dopo dieci anni di convivenza. L’ex ballerina è stata sempre molto riservata anche se di recente ha ammesso che l’incontro con Amadeus le ha stravolto la vita. I due hanno avuto un figlio, Josè Alberto, nato il 18 gennaio 2009, secondogenito di Amadeus che ha già una figlia di nome Alice Sebastiani, avuta dalla sua prima moglie. Giovanna Civitillo è stata ospite qualche settimana fa a “Domenica In” e ha parlato della sua scelta di abbandonare la carriera da ballerina per dedicarsi alla famiglia: “Incontrare Ama è stata la fine della mia carriera televisiva. Mi ha stravolto la vita, ma in meglio”. Quando si sono conosciuti lei aveva 25 anni e lui 40 anni. In un’intervista a La Repubblica, Giovanna sottolineava: “Per me era un gentleman, mi riservava le attenzioni che non avevo dai coetanei. È stato un grande amore che ci ha travolto. La fortuna nella vita è trovare l’altra metà della mela, a noi è successo. Sono forte grazie a lui, ho imparato a indossare un impermeabile e a farmi scivolare le cose”.

Giovanna ha sempre sostenuto Amadeus anche al Festival di Sanremo tante che durante tutte le serate lei era presente in prima fila assieme al figlio Josè. Giovanna si è anche emozionata di recente durante “La vita in diretta” confessando che il successo di Amadeus la rincuora degli alti e bassi che il conduttore ha vissuto negli ultimi anni prima di questo exploit. Giovanna si augura infatti che Amadeus possa condurre anche il Festival di Sanremo del prossimo anno: “Da un lato gli direi di fermarsi per recuperare le energie; dall’altro mi piacerebbe rivederlo sul palco dell’Ariston. Deciderà lui. Il covid lo terrorizzava, si era incollato la mascherina sul viso”.

José, 13 anni, è il figlio nato dall’amore tra Amadeus e Giovanna Civitillo. Il giovane ha una sorellastra, Alice, nata nel 1997 dal precedente matrimonio del conduttore con Marisa Di Martino. La napoletana va d’accordo con la primogenita del marito: “Ho incoraggiato Alice, che era più timida, riservata. Ho insegnato ai ragazzi a essere fieri di se stessi”, ha dichiarato. A Giovanna non piace la definizione di famiglia allargata e respinge questa etichetta: “Mai usato la definizione ‘famiglia allargata’: siamo una famiglia. Io e Amadeus abbiamo quindici anni di differenza, gli dico che sarò il bastone della sua vecchiaia. Grazie ad Alice, che era piccola quando mi sono legata a lui, ho capito cos’è il senso materno. Siamo complici e i fratelli si adorano: è la cosa più bella”. E’ stato Amadeus a voler chiamare il figlio Josè in omaggio all’ex allenatore dell’Inter Josè Mourinho.

Il figlio di Amadeus è stato chiamato in causa da Fiorello sul palco dell’Ariston scherzando sulle pressioni che il conduttore avrebbe fatto: “Sapete come mi ha convinto? Mi ha fatto venire dei sensi di colpa incredibili”, ha raccontato Fiorello al pubblico. “In una giornata freddissima dalla finestra vedo un bambino con un cartello davanti casa mia. Era suo figlio José con un cartello: ‘Non abbandonare papà”. Anche Sabrina Ferilli ha puntato i riflettori sul figlio Josè: “C’ha un potere disumano sto ragazzino: quando Amadeus gli ha chiesto di suggerirgli un nome di chi poteva affiancarlo, il ragazzinetto ha detto ‘Ma una ce l’hai già papà, è Sabrina Ferilli”. Poi l’attrice è scesa dal palco e lo ha stretta a sé, scherzando: “Sei un fenomeno, lo sai che da questo momento resteremo sempre insieme? Io parlerò solo con te se c’ho problemi con la Rai, damme il numero”.



