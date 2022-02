Giovanna Civitillo e Josè Alberto, moglie e figlio di Amadeus/ Scatenato a ritmo di dance in prima fila…

Giovanna Civitillo, chi è la moglie di Amadeus?

Amadeus è arrivato domenica 23 gennaio a Sanremo per preparare gli ultimi dettagli del suo terzo Festival. Il conduttore e direttore artistico anche questa volta non si è spostato da solo, ma in compagnia della sua famiglia. La moglie è Giovanna Civitillo. I due si sono sono insieme dal 2008 e un anno dopo hanno avuto un figlio, José, poco prima di sposarsi con il rito civile. Nel 2019 si sono risposati, dopo l’ufficializzazione del divorzio con la prima moglie. Giovanna Civitillo e Amadeus condurranno insieme Affari Tuoi Formato Famiglia, dopo Sanremo. La messa in onda delle puntate è prevista infatti a partire dal 12 febbraio 2022 e per cinque settimane, per cui fino al 12 marzo. Giovanna quindi affiancherà Amadeus in questa avventura e ha commentato così: “Saremo insieme. Ama conduce, io sono un po’ la sua spalla”.

Come scritto in precedenza, Amadeus, oltre ad Alice, nata nel 1997 dal primo matrimonio con Marisa Di Martino, nel 2008 ha avuto un altro figlio, il primo maschio. Josè Alberto, il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, è nato il 19 gennaio del 2009. Ha 13 anni. Anche quest’anno Amadeus ha portato il suo piccolo José Alberto nella città dei fiori. In molti ricorderanno il piccolo in prima fila ad applaudire il padre durante il Festival di Sanremo 2021 (la prima edizione del Festival da lui condotta perché la seconda, causa Covid, non ha potuto avere pubblico). Josè Alberto compare spesso sul profilo Instagram (di coppia) dei genitori. Particolarmente apprezzato dei fan il post, dove padre e figlio festeggiano senza contenimento la vittoria della Nazionale Italiana agli Europei 2020. Il piccolo non ha ancora profili social personali.

