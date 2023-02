Giovanna Civitillo e Josè, moglie e figlio Amadeus/ “Ecco quando mi provò a baciare”

Giovanna Civitillo, la ‘scossa’ di Amadeus e quel primo caffè insieme: “Così mi provò a baciare”

Giovanna Civitillo e Josè sono la moglie e il figlio del celebre conduttore di Sanremo, Amadeus. Una famiglia molto unita quella di Ama, con la scintilla tra lui e la sua dolce metà scoccata proprio in uno studio televisivo durante la messa in onda de L’Eredità. La ‘scossa’ che le ha dato Amadeus ha stravolto la vita di Giovanna, che all’epoca lavorava proprio come ballerina all’interno del programma Rai. “Non me lo aspettavo, ma è nato l’amore con la A maiuscola. Ero molto timorosa e rispettosa dei ruoli, ma con lui mi sono sciolta“, ha raccontato Giovanna in un recente passaggio a Verissimo a proposito di un biglietto con cui Amadeus la invitava fuori a bere un caffè insieme.

Momenti che a ripensarci commuovono profondamente la Civitillo, che con il celebre conduttore ha messo al mondo l’amato figlio Josè. “Amadeus mi ha inviato un bigliettino per bere un caffè insieme. Lavoravo a L’eredità, il programma Rai al tempo condotto proprio da Ama. Io ho accettato e, riaccompagnandomi a casa, ha provato a baciarmi”, ha raccontato. La moglie di Amadeus non si aspettava un’intraprendenza di questo tipo, ma i modi eleganti del conduttore l’hanno conquistata fin dal primo momento, anche se Giovanna ci tiene a specificare che l’amore si consolidato gradualmente.

Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus e madre di Josè: “Vivo per mio figlio”

“Se ne sono accorti prima a casa e dopo è scoccata la scintilla. Non era un colpo di fulmine ma è maturato pian piano, col tempo”, conferma la moglie di Amadeus, che dopo quel caffè con il presentatore ha capito che non potevano stare lontani l’uno dall’altra. “Infatti ci siamo rivisti e abbiamo ricostruito quello che è stato il nostro rapporto”, ha raccontato sempre lei a Verissimo. Come dicevamo, moglie e marito sono tutt’oggi molto uniti. Lei lo segue in ogni sua avventura e lui la ama alla follia.

“La mia più grande soddisfazione è che oggi è come il primo giorno, noi ci amiamo come il primo giorno, perché abbiamo incontrato l’altra metà della mela, l’incastro perfetto”, le parole della Civitillo. I momenti difficili non sono mancati, specialmente con la nascita del figlio José, che ha richiesto un impegno profondo ed un cambio radicale delle abitudini. Ma per Giovanna questo non è mai stato un problema: “Perché io vivo per lui, per aiutarlo a crescere, per me lui è il mio amore”.











