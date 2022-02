Giovanna Civitillo e Josè, moglie e figlio Amadeus/ Quale abito per il gran finale?

Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, e il figlio Josè, sono stati tra i grandi protagonisti di questo Festival di Sanremo 2022 che volge lentamente alla fine. La compagna del conduttore è stata sempre al fianco dello stesso, e oltre a presenziare in prima fila al teatro Ariston, ha intervistato la sua dolce metà, così come altri protagonisti della kermesse musicale sanremese, come inviata per La Vita in Diretta. A far parlare di lei sono stati comunque soprattutto gli abiti, visto che per queste prime quattro serate, l’ex ballerina de L’Eredità, ha indossato quattro diversi vestiti uno più bello dell’altro. Il primo è stato senza dubbio quello più notato, visto che per la serata d’esordio Giovanna Civitillo ha scelto un giallo a dir poco sgargiante, che ha indotto Fiorello a fare la battuta: “Tua moglie non si vede Amadeus…”.

Per le altre serate, invece, la moglie del conduttore dello show ha optato per dei colori senza dubbio meno appariscenti. E così che per la serata di mercoledì ha scelto un rosso fuoco, anche in questo caso per un abito lungo a sirena, quindi, per la terza serata, un classico nero da sera, ma con dei dettagli scintillati che hanno illuminato il suo look. Infine, per la quarta serata, quella di ieri delle cover, ha optato ancora una volta per il nero, con spalle scoperte e dei fiocchi nella zona del decollette.

GIOVANNA CIVITILLO E JOSE’, MOGLIE E FIGLIO AMADEUS: LA SCELTA DEL NOME DEL BIMBO…

Cosa indosserà questa sera per il gran finale? Lo scopriremo fra poco, quando la stessa si siederà come sempre in prima fila, affiancata dal piccolo Josè Alberto Sebastiani. Amadeus e Giovanna Civitillo si sono conosciuti nel 2003, durante il programma L’Eredità, e in seguito i due si sono fidanzati e nel 2009, sei anni dopo, è nato appunto il loro figlio. Poco dopo, il 12 luglio dello stesso anno, i due sono convolati a nozze, per poi risposarsi dieci anni dopo in chiesa.

Una curiosità sul piccole Josè, che ha senza dubbio un nome che non passa inosservato: come mai questa scelta? Tutto fa pensare al tecnico della Roma, ex allenatore nerazzurro, Josè Mourinho. Non è infatti un segreto la fede interista di Amadeus, e proprio per il suo amore nei confronti dello Special One, il volto noto di Rai Uno ha voluto chiamare il figlio come il Mago di Setubal. Inizialmente, come svelato da “Ama”, la moglie era perplessa, ma in seguito anche Giovanna Civitillo si è convinta e i due hanno così deciso di chiamare il loro bimbo come l’allenatore lusitano.

