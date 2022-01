Giovanna Civitillo/ “Ho sacrificato la danza per la mia famiglia, mi è costato molto”

Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, è stata ospite oggi della trasmissione Domenica In, nel pomeriggio di Rai1, insieme a Mara Venier. “Abbiamo fatto la tv quando era bella, era piena di gente, di ballerini”, ha commentato. “Io lavoro in Rai dal ‘96”, ha svelato, e da 19 anni conosce Amadeus. E’ possibile che abbia trascurato un po’ la sua carriera per la famiglia? “Anche per Amadeus, incontrarlo è stata la fine della mia carriera perché prima di lui ho fatto parte di tutti i corpi di ballo. Volevo fare la ballerina e quello facevo. Ho incontrato Ama ed è stato la fine ma è stato l’inizio di un sogno. Non rimpiango nulla, sono proprio felice”, ha ammesso.

Il ballo era la sua vita: “Io nasco come una ballerina di danza classica, ho fatto tanti concorsi internazionali e ho studiato molto”, ha svelato, ma per il figlio Josè si è allontanata. Proprio i suoi maestri di danza di Napoli sono stati la sua seconda famiglia. Con loro ha fatto tutti i corsi possibili e “vivevo con loro”. “Mi è costato allontanarmi e quando vado a teatro piango al momento dell’applauso”, ha svelato. Lei ha sacrificato qualcosa che era molto importante per lei.

Giovanna Civitillo commossa a Domenica In

Giovanna Civitillo si è commossa durante la puntata di Domenica In nel rivedere i suoi maestri di danza. Una sorpresa che è stata resa possibile proprio grazie al marito Amadeus, il quale le ha mandato un video solo alla fine della puntata dopo una breve gag con la padrona di casa. Alla loro storia d’amore è stato dedicato ampio spazio durante la puntata di oggi del programma di Rai1.

Parlando del marito ha svelato che è molto geloso ma anche lei lo è sebbene a dispetto di Amadeus si è detta più razionale. Cosa le dà maggiore fastidio? “Le gattemorte”, ha svelato ironica. In quei casi “faccio finta di nulla? Ma sei pazza! Sottolineo il nome della persona invitandolo a prendere le distanze, lui ha paura di me!”. “Con lui sono sempre stata la stessa sia nel momento del non successo che adesso. Io ci sono sempre stata per lui nel bene e nel male e il suo successo è come se fosse in parte anche il mio”, ha aggiunto, asserendo di esserci sempre stata anche nel suo momento buio. Cosa si aspetta del suo futuro? “Se penso di ricominciare? Mi piacerebbe ora che Josè è cresciuto. Non mi permette più ballare ma posso fare altro. Quest’anno sarò a La vita in diretta”. A conclusione della sorpresa di Amadeus, le lacrime dell’ospite di Mara Venier.

