Giovanna Civitillo torna in tv dopo l’incidente domestico: ecco che cosa è successo

Brutto spavento per Giovanna Civitillo, che è tornata in tv con un grosso cerotto tra il mento e le labbra. La moglie di Amadeus è infatti reduce da un piccolo incidente notturno, che ha spaventato enormemente sia lei che i suoi cari. “E’ successo di notte, sono caduta e a casa si sono presi paura”, ha raccontato in una intervista a E’ sempre mezzogiorno.

Ospite nel programma Rai, la Civitillo ha mostrato il cerotto che copre i punti di sutura. Antonella Clerici ha cercato di saperne di più, soprattutto capire se Giovanna ha superato lo spavento. “Piano piano va meglio anche se addosso ho i punti e devo aspettare qualche giorno per toglierli. Comunque è andata bene, poteva finire molto peggio e mi reputo fortunata”.

Sempre nel programma di Antonella Clerici, Giovanna Civitillo racconta esattamente le dinamiche dell’incidente domestico. Tutta colpa della pressione bassa, che ha fatto un bruttissimo scherzo alla dolce metà del celebre conduttore. “Sono caduta di notte a causa di un calo di pressione perché soffro di pressione bassa”, ha spiegato Giovanna.

Al di là dei “danni” riportati al mento, Giovanna ha dovuto fare i conti con una lussazione della spalla. Per sua fortuna, al suo fianco, oltre ai suoi cari, ha visto schierarsi un’ondata di fan sui social, che le hanno mostrato vicinanza in questi giorni. “La spalla è indolenzita e credo che sarà ancora un po’ così”, ha detto rassegnata. A sostenerla da vicino, ovviamente, ci sono il marito Amadeus e il figlio Josè Alberto, i due grandi amori dell’ex valletta.

