Giovanna Civitillo Josè, moglie e figlio Amadeus/ “Non sono raccomandata da lui”

Giovanna Civitillo e Josè sono rispettivamente la moglie e il figlio di Amadeus, il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Una storia d’amore importante quella tra il volto noto della Rai e la ballerina e conduttrice conosciuta dal grande pubblico per essere stata la “scossa” del game show “L’eredità”. In realtà ne ha fatto di strada Giovanna Civitillo da L’eredità anche se per una gran fetta del pubblico oggi viene etichettata come la moglie “di”. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la Civitillo ha dichiarato: “sono la moglie di Amadeus e sono orgogliosa di esserlo. Lo amo tanto, l’ho sposato e ne sono felice. Mi dicono sono “solo” la moglie di Amadeus? Pazienza, mica è un’offesa. Io so bene quali sono le mie qualità, i miei limiti, quello che posso fare in tv e quello che non mi si addice. Sono una persona lucida, so riconoscere se a un programma posso essere utile oppure no: in quest’ultimo caso non vado. Non sono una che vuole stare in tv a tutti i costi”.

Non solo, la Civitello ha raccontato che tutte le volte che la gente la incontra per strada le chiede di salutare il marito, ma lo stesso accade ad Amadeus a conferma di come oramai siano diventati a tutti gli effetti una coppia televisiva. Attenzione però a darle della raccomandata visto che la showgirl non le manda a dire: “raccomandata da mio marito? Se lo fossi avrei un programma tutto mio”.

Giovanna Civitillo: “sul lavoro con Amadeus ho solo da imparare”

Giovanna Civitillo anche se è la moglie di Amadeus ha solo parole di grande stima per il conduttore televisivo: “è un professionista incredibile e di grande esperienza. Sul lavoro da lui ovviamente ho solo da imparare”. Anche se per molti è solo la moglie di, in realtà la Civitillo ha una carriera di tutto rispetto nel mondo della televisione visto che ha partecipato in diversi programmi di successo come “Domenica in”, “L’eredità”, inviata per “La vita in diretta”, “Detto fatto” fino alla recente esperienza dello scorso anno a “Prima Festival”. Nonostante un curriculum variegato però la donna è consapevole che sarà sempre additata come la moglie di Amadeus: “quello è il mio karma: posso fare qualsiasi cosa, ma per il pubblico sarò sempre “la scossa“ oppure “la moglie di Amadeus””.

Polemiche a parte, Giovanna Civitillo ed Amadeus sono più innamorati che mai. Quest’anno hanno festeggiato 12 anni di matrimonio; un’unione da cui è nato anche il secondo figlio del conduttore di nome Josè. Classe 2009, Josè è nato dal matrimonio del conduttore di Rai1 con Giovanna Civitillo e si chiama così per via della grande passione che Ama ha per la squadra dell’Inter.



