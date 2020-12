Giovanna Civitillo, moglie Amadeus/ “A fare il primo passo è stato lui ma io..”

Giovanna Civitillo è la famosa mogie di Amadeus ma anche colei che per anni ha tenuto compagnia al pubblico irretendolo con la sua iconica “scossa” nel programma L’Eredità. Fu proprio il lavoro a fare da cupido ai due che stanno insieme ormai da 18 anni e il cui amore è nato sotto le telecamere del quiz show di Rai1. Nata il 9 settembre 1977, la showgirl ha da poco compiuto 43 anni 18 dei quali li ha passati proprio accanto al marito il cui sguardo, il modo di fare e di essere gentile, l’ha conquistata puntata dopo puntata proprio durante il programma che li ha visti protagonisti tra complimenti e frecciatine. I due si incontrano proprio nel lontano 2002 quando il conduttore la vide fare la mossa e così optarono per questo stacchetto sexy di 15 secondi insieme a Marco Garofalo. Poi man mano, puntata dopo puntata qualcosa è cambiato e fu lui a fare il primo passo: “L’amore è sbocciato proprio sotto le telecamere piano, piano con questi sguardi…Le ho mandato un bigliettino con scritto ‘se ti fa piacere prendiamo un caffè insieme’, ho pensato che al massimo lo avrebbe cestinato e lei me lo ha rimandato indietro con scritto sì”.

Nacque così la storia d’amore tra Giovanna Civitillo e Amadeus e tre anni dopo, nel 2006, la bella showgirl decise di seguire il compagno a Mediaset affiancandolo nel preserale di Canale5 nel quiz 1 contro 100. Dopo qualche partecipazione e ospitata in tv, la Civitillo si ferma un po’ perché rimane incinta del figlio Josè Alberto che nasce nel 2009. Nel 2015-2016 torna in televisione entrando a far parte del Minimondo di Avanti un altro ma poi torna in Rai dove è ospite fissa di Detto Fatto nel 2018. Nel 2020 è inviata a Sanremo per La vita in diretta e adesso si prepara ad affiancare il marito per un’altra avventura proprio in quel di Sanremo. I due sono stati avvistati insieme in questi giorni nella città ligure proprio in occasione della finalissima della sezione Giovani in onda questa sera su Rai1.



