Giovanna Civitillo, moglie Amadeus/ Da L’Eredità al matrimonio: chi è l’ex ballerina

Giovanna Civitillo è la “First Lady” italiana, come è stata definita da molti scherzando sul suo essere moglie di Amadeus, direttore artistico di ben tre Festival di Sanremo consecutivi, tutti con uno straordinario successo. Sempre in prima fila, insieme al figlio José avuto proprio dal conduttore, Giovanna non ha mai lasciato solo il marito, rimanendo sempre al suo fianco sia in occasione della kermesse canora, sia nella vita privata. I due, infatti, sono legati dal 2003, quando si sono conosciuti in occasione de L’Eredità.

Amadeus era il conduttore del famosissimo gioco, in onda su Rai 1 nella fascia oraria pre Tg, mentre Giovanna Civitillo una ballerina, assunta proprio dalla tv pubblica come soubrette del game. I più attenti avranno notato subito gli sguardi tra i due: impossibile, infatti, non accorgersi di come Amedeo guardasse la ballerina. Un amore, il loro, che ha fatto sognare fin da subito: l’intesa era evidente e quando poi la coppia ha ufficializzato il legame, non è stata di certo una sorpresa per nessuno. Tra il conduttore e la soubrette ci sono ben 15 anni di differenza: al momento del loro incontro, Amedeo era sposato e aveva già una figlia, Alice Sebastiani. La ballerina ha un ottimo rapporto con la ragazza, che le ha insegnato ad essere mamma, come ha avuto modo di raccontare lei stessa.

Giovanna Civitillo, chi è la moglie di Amadeus

Amadeus è stato sposato dal 1993 al 2007 con Marisa Di Martino, dalla quale ha avuto una figlia, Alice, nata nel 1997. Il conduttore ha poi ottenuto l’annullamento del primo matrimonio dalla Sacra Rota, riuscendo così a sposare Giovanna Civitillo nel 2019 in chiesa, a Roma. Dieci anni prima, nel 2009, i due si erano uniti in matrimonio con rito civile. Lo stesso anno, nel 2009, è nato il loro unico figlio in comune, José Alberto, chiamato così in onore di Mourinho, all’epoca allenatore dell’Inter.

Giovanna Civitillo non è però soltanto la moglie di Amadeus, ma prima di tutto è una ballerina. Ha studiato danza classica e moderna a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, presso l’Accademia Arte e Spettacolo “Spazio Danza”. Nel 1994 si è diplomata con il ruolo di Teresina nel balletto “Napoli” presso il Teatro Bellini della città partenopea. Ha partecipato a vari concorsi nazionali e internazionali di danza, prima di arrivare in tv. Dal 1996 ha cominciato a lavorare sia in Rai che in Mediaset: nel 2003 è giunta proprio a L’Eredità, dove ha conosciuto Amadeus.

