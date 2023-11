Giovanna Civitillo, moglie Amadeus “E’ ansioso e ipocondriaco”/ “Ecco perché non ballo più”

Amadeus, il retroscena di Giovanna Civitillo: “Ansioso e ipocondriaco”

Giovanna Civitillo e Amadeus sono una delle coppie più solide del mondo delle spettacolo. I due si sono conosciuti nel 2003 quando lui conduceva L’Eredità e lei era una delle ballerine di punta. Si sono innamorati, fidanzati e sposati nel 2009 con rito civile e nel 2019 in chiesa. Adesso Giovanna Civitillo intervistata da Libero ha parlato apertamente del suo amore per il marito rivelando com’è davvero Amadeus nella vita privata: “È una papà presente anche quando non c’è. Segue tutto a distanza ma è tranquillo perché sa che ci sono io. Sono il faro della famiglia, gestisco tutto e mantengo ogni cosa sotto controllo.”

Sanremo Giovani 2024/ Chi sono i cantanti ammessi: Amadeus chiama nel cast anche ex Amici e X Factor

Giovanna Civitillo ed Amadeus a distanza di anni continuano ad essere una coppia molto affiata e complice. E da quando il conduttore è ancora di più al centro dell’attenzione perché conduttore del Festival di Sanremo, la kermesse canora più importante del nostro Paese, Giovanna Civitillo gli è stata accanto sempre con discrezione. Durante l’intervista a Libero, Giovanna Civitillo ha spiegato quanto il preparare il Festival di Sanremo 2024 lo impegni anche quando non è al lavoro: “È sempre molto impegnato anche in casa, al punto che devo togliergli le cuffiette per parlarci. Però un momento per le partite José lo trova sempre.”

Arena Suzuki dai ’60 ai 2000, 3a puntata/ Diretta e cantanti: gran finale con Natalie Imbruglia e Zarrillo

Giovanna Civitillo confessa: “Ecco perché ho smesso di ballare”

Giovanna Civitillo per amore e per occuparsi della famiglia e soprattutto del figlio Josè ha messo in secondo piano il suo lavoro da ballerina fino ad accantonarlo del tutto. Intervistata da Libero, Giovanna Civitillo ha spiegato perché ha smesso di ballare: “Ho smesso quando è nato Josè anche perché ad una certa età o fai la coreografa e apri una scuola di danza.” La moglie di Amadeus, poi, ha aggiunto di non avere rimpianti per questo. Il suo più grande sogno era quello di fare la ballerina e poi di avere una bellissima famiglia e li ha realizzati entrambi.

Sanremo 2024: Marracash tra i big in gara?/ Amadeus tenta il colpaccio: il retroscena

Infine, Giovanna Civitillo durante l’intervista ha ammesso quali sono le sue priorità adesso: vedere realizzati i sogni del figlio Josè e di Alice, la primogenita di Amadeus nata da una precedente relazione. La sua è una famiglia allargata e su come sia Amadeus come padre ha ammesso che è un vero e proprio ipocondriaco: “Siamo entrambi ansiosi e apprensivi ma Amadeus più di me. Pensa sempre ai pericoli che ci possono fuori e teme per la salute.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA