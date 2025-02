Giovanna Civitillo è la moglie di Amadeus, ma anche una showgirl e conduttrice che ha partecipato a diversi programmi di successo: da L’Eredità dove ha incontrato l’uomo della sua vita fino a “E’ sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici. Proprio durante una delle ultime puntate del programma di cucina di Antonella Clerici, la Civitillo ha aggiornato il pubblico sulle sue condizioni di salute dopo un piccolo incidente domestico che l’ha costretta a recarsi all’Ospedale di Milano. “Sto meglio” – ha detto nel programma di Raiuno confermando di essere in ripresa, ma anche di avere ancora dei punti da togliere. La conduttrice ha però rassicurato tutti dicendo: “è andata bene, poteva andare peggio… Diciamo che sono stata fortunata”.

Ma cosa è successo a Giovanna Civitillo? A raccontarlo è stata Antonella Clerici durante una chiacchierata con la moglie di Amadeus: “hai avuto un calo di pressione… Sei caduta di notte. La ex ballerina della scossa de L’Eredità ha confermato: “sono caduta di notte perchè soffro di pressione bassa”.

Giovanna Civitillo commenta la scelta di Amadeus di lasciare la Rai: “vedo in lui la gioia”

Un bello spavento a casa di Amadeus durante la notte quando la moglie Giovanna Civitillo è caduta a causa di un abbassamento di pressione. Fortunatamente la showgirl non si è fatta nulla di grave e tra pochissimo potrà tornare anche in video, anche se non accanto al marito visto che lei è rimasta a lavorare con mamma Rai. Proprio la Civitillo in merito alla scelta di Amadeus di lasciare la Rai per nuove avventure lavorative ha detto dalle pagine di Oggi: “vedo in lui la gioia di affrontare una nuova avventura. Vive di stimoli nuovi, di adrenalina e questo cambiamento gli sta facendo bene”.

Non solo, la showgirl ha smentito clamorosamente la notizia secondo cui il marito avrebbe lasciato la Rai perchè non le era stato affidato alcun programma: “non è nel suo stile, non l’ha mai chiesto e sto bene a fare quello che faccio, piccole cose che devono convincermi”. Infine parlando di sogni da realizzare, la Civitillo è contenta: “volevo fare la ballerina e ci sono riuscita!”