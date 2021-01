GIOVANNA CIVITILLO, MOGLIE AMADEUS/ “Per me e nostro figlio è un problema quando…”

Giovanna Civitillo è dal 2019 la moglie di Amadeus, vale a dire da quando i due hanno deciso di unirsi con rito religioso nell’ambito di una cerimonia molto intima che ha rappresentato per entrambi il coronamento di un sogno. Per sposarsi, i due attendevano la dichiarazione di nullità del primo matrimonio di Ama, che nel 1993 era convolato a nozze con Marisa Di Martino, madre della sua prima figlia Alice, nata nel 1997. Dopo un passato sentimentale alquanto burrascoso, Amadeus ha messo finalmente la testa a posto: ora si gode la vita familiare in compagnia di Giovanna e del loro piccolo José, chiamato così in onore di Mourinho, ex allenatore di un altro dei grandi amori della sua vita, l’Inter.

Giovanna Civitillo: “Per me e José è difficile parlare con lui!”

Oltre che sul piano affettivo, tra Giovanna Civitillo e Amadeus c’è una grande intesa anche dal punto di vista professionale. I due si sono conosciuti proprio all’interno dell’Eredità, uno dei programmi condotti nel corso degli anni da Amadeus, il quale non ha mai negato di essersi innamorato di lei proprio quando entrambi lavoravano al seguitissimo quiz di Rai1. In ogni caso, dopo il colpo di fulmine, i due hanno iniziato a fare sul serio, manifestando fin da subito la volontà di formare una famiglia. Il loro desiderio è diventato realtà di recente, e – proprio alla luce dell’intimità ritrovata durante questo lockdown – i due hanno dichiarato di trovarsi benissimo insieme. Insieme tra loro, s’intende, e insieme anche a loro figlio José. “Gli ho dato più volte pubblicamente dimostrazione del mio amore. Amadeus è proprio geloso-geloso, per lui sono la donna più bella del mondo”, ha detto Giovanna in una delle sue ultime interviste a Tv Sorrisi e Canzoni. Per poi rivelare diversi aneddoti riguardo alla loro vita di coppia: “Mio marito la notte fatica a prendere sonno e alle due mi chiede di preparargli una camomilla per rilassarsi. Sovente si scorda persino di nutrirsi, talmente è concentrato sul suo lavoro. Quando è a casa, e questo accade praticamente soltanto nei fine settimana, indossa sempre le cuffie, ascolta le canzoni tutto il tempo. Addirittura, per poter parlare insieme a lui, io e nostro figlio José Alberto dobbiamo togliergli gli auricolari dalle orecchie! È completamente travolto dalla musica”.

Giovanna Civitillo la prima ‘critica’ di Amadeus

Accennavamo prima all’intesa anche professionale tra Giovanna Civitillo e Amadeus; in particolare, lei ha confessato di essere un’assidua spettatrice dei programmi del marito, che – pur amando – non esita a criticare (quando è giusto, quando è necessario, e sempre con grande dolcezza): “Vado sempre alla prima puntata dei suoi programmi”, fa sapere. “Lui mi chiede sempre un parere, vuole sapere quello che penso e si fida molto dei miei giudizi. Abbiamo una grande intesa anche sul piano professionale”. A differenza di altre coppie del mondo dello spettacolo, i due non sono mai stati travolti da gossip o rumors circa vere o presunte crisi.



