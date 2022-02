Giovanna Civitillo, moglie Amadeus/ “Sanremo 2022: io e nostro figlio Jose siamo con lui”

Giovanna Civitillo, da ballerina della ‘scossa’ de L’Eredità a “signora Amadeus”

Giovanna Civitillo è la moglie di Amadeus. La ballerina e conduttrice è sempre accanto al marito e non ha mai nascosto il suo grande amore per lui. La ballerina della ‘scossa’ de L’Eredità, intervistata dal settimanale DiPiù, ha parlato proprio della relazione con il conduttore e direttore artistico di Sanremo rivelando: “incontrare Amadeus è stata la fine della mia carriera in tv, smettere di danzare mi è costato molto, non lo nego, ma non ho rimpianti”. La loro storia d’amore è iniziata con i tempi giusti e le doverose distanza come ha precisato proprio la ballerina: “all’inizio tenevo le distanze, facevo la mia vita: ballavo e poi me ne stavo per conto mio”.

Poi è scattata l’amore che li ha portati alla nascita del figlio Jose e alla decisione di sposarsi. Sempre presente nella vita di Amadeus, la Civitillo anche quest’anno è accanto al marito nella terza conduzione del Festival di Sanremo. “Anche quest’anno, su quel prestigioso palco, un po’ ci sarò anche io accanto al mio Amadeus, gli sarò vicino col cuore dalla platea di fianco a nostro figlio” – ha detto la ballerina presenza fissa in prima fila all’Ariston.

Giovanna Civitillo e Amadeus sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. La ballerina della scossa de L’Eredità ha incontrato Ama proprio negli studi del quiz show di Raiuno. Il conduttore non appena la vide restò folgorato. Proprio la Civitillo ricordando i primi tempi ha raccontato: “la storia non è nata subito, l’ho fatto penare. Pensavo: “Mai con un conduttore”», diceva invece lei. Anche perché lui ci ha messo un bel po’ prima di trovare il coraggio di farsi avanti: «Sono timido, avevo paura di un no. Così le ho mandato un bigliettino con su scritto “se ti fa piacere prendiamo un caffè insieme”. Al massimo lo butta nel cestino, ho pensato. Invece me lo ha rimandato indietro con la scritta “sì””.

Anche Amadeus non aveva mai pensato alla possibilità di ritrovare un grande amore. “Vivevo alla giornata, non pensavo di trovare il grande amore” – ha detto il conduttore e direttore artistico di Sanremo che nel 2009 ha sposato la sua amata Giovanna. Una decisione che rifarebbe ancora oggi: “mai una crisi. Non litighiamo nemmeno. Giovanna la risposerei mille volte”.



