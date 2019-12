Giovanna Civitillo moglie Amadeus/ “Sovente si scorda persino di nutrirsi, talmente è concentrato”

Giovanna Civitillo e Amadeus rappresentano una delle coppie più solide del panorama italiano. I due si sono conosciuti ai tempi de “L’Eredità”, quando il conduttore presentava il quiz su Rai Uno e la sua futura consorte animava il gioco de “La scossa” con il suo balletto sensuale. Dalla loro unione sentimentale è nato anche un figlio, José Alberto, elettrizzato dalla nomina del papà alla conduzione del settantesimo Festival di Sanremo e smanioso di seguirlo in landa matuziana a febbraio per vivere insieme a lui le emozioni della kermesse canora italiana per antonomasia. Dietro le quinte ci sarà, immancabilmente, anche mamma Giovanna (“ma siederò anche in platea”, ha aggiunto in un’intervista al settimanale “Oggi”). In ogni caso, la moglie di Amadeus ha raccontato che con ogni probabilità si muoverà in continuazione, dal momento che, per via della sua spiccata emotività, sarà “fortemente agitata”, tanto che avrebbe addirittura chiesto alla produzione degli abiti comodi da poter indossare per sentirsi maggiormente a suo agio. Insomma, la showgirl di Vico Equense vivrà la tensione di quelle giornate esattamente allo stesso modo del marito, pronta a sostenerlo, se necessario: l’unione fa la forza, dicono…

GIOVANNA CIVITILLO: “ULTIMAMENTE AMADEUS DI NOTTE…”

La preparazione alla conduzione di un appuntamento importante come il Festival di Sanremo, per giunta arrivato al suo settantesimo compleanno, toglierebbe il sonno a chiunque e nemmeno Amadeus è immune a tutto questo. “Mio marito la notte fatica a prendere sonno – ha rivelato a “Oggi” Giovanna Civitillo – e alle due mi chiede di preparargli una camomilla per rilassarsi. Sovente si scorda persino di nutrirsi, talmente è concentrato sul suo lavoro. Quando è a casa – e questo accade praticamente soltanto nei fine settimana – indossa sempre le cuffie, ascolta le canzoni tutto il tempo. Addirittura, per poter parlare insieme a lui, io e nostro figlio José Alberto dobbiamo togliergli gli auricolari dalle orecchie! È completamente travolto dalla musica”. Una dedizione maniacale verso il proprio mestiere, che fa di Amadeus un professionista di sicura affidabilità. Non che avesse nulla da dimostrare, ci mancherebbe; d’altro canto, il presentatore ha anni d’esperienza alle spalle e ha sempre convinto per la sua capacità di tenere alta la concentrazione del pubblico che lo osserva e lo apprezza. Ai tour de force, del resto, lui è abituato: basti pensare che questa sera condurrà “L’anno che verrà su Rai Uno” e, nonostante Sanremo si avvicini ad ampie falcate, ogni sera è al timone de “I soliti ignoti”. Un autentico “one man show”.

