Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus/ Bachata e stoccate a Soliti Ignoti “Lui non..”

“Sono contento di averti qui e curioso di vedere come te la cavi”, ha annunciato Amadeus presentando la concorrente di oggi, 1 giugno, de I Soliti Ignoti: sua moglie Giovanna Civitillo. Un amore il loro nato molti anni fa negli studi de L’Eredità, dove il conduttore rimase abbagliato dalla sua bellezza e decise di corteggiarla. “Le ho mandato un bigliettino con scritto ‘se ti fa piacere prendiamo un caffè insieme’, ho pensato che al massimo lo avrebbe cestinato e lei me lo ha rimandato indietro con scritto sì”, ha raccontato qualche tempo fa in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. D’altronde conquistarla non è stato facile, “L’ho fatto penare”, ha infatti ammesso la Civitillo. Era quello l’inizio di una bellissima storia d’amore che li ha visti poi convolare a nozze.

Amadeus/ "Sanremo 2022? Qualunque decisione prenderò sarà per il bene del programma"

Giovanna Civitillo e Amadeus, divertente botta e risposta a I Soliti Ignoti

Oggi Giovanna Civitillo e Amadeus sono ancora innamoratissimi e genitori di un bambino, Jose. A luglio 2019 i due si sono sposati in chiesa dopo il rito civile di dieci anni prima e l’annullamento del precedente matrimonio religioso di Amadeus. Questa sera il conduttore torna ad ospitarla su Rai 1 a Soliti Ignoti e non perde occasione per stuzzicarla: “Ho deciso che neppure vedrò cosa c’è nei cartoncini, così non mi guarderai per avere degli aiuti”, ha esordito Amedeus, divertendosi poi di fronte al primo errore di sua moglie durante il gioco. Non è mancata l’occasione di ballare insieme una bachata, la Civitillo l’ha però ‘sgridato’: “Tanti anni e ancora non sei capace!”

LEGGI ANCHE:

I Soliti Ignoti oggi 19 maggio non va in onda/ Perché? Spazio alla Coppa ItaliaGiovanna Civitillo/ “Ad Amadeus voto 10 e lode, 'patato' doveva rimanere privato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA