GIOVANNA CIVITILLO, MOGLIE DI AMADEUS/ “Il nostro amore nato in sala prove”

Giovanna Civitillo è la moglie di Amadeus e su questo non ci sono dubbi. Per preparasi al Festival di Sanremo 2020, che guiderà a partire da oggi, martedì 4 febbraio, il conduttore si è dovuto sottoporre ad un tour de force per ascoltare tutti i brani che gli sono stati presentati. “Spesso mia moglie Giovanna apriva gli occhi e non mi trovava a letto, ma in salotto con le cuffiette”, ha detto di recente a Dipiù. Ed è stata sempre la moglie a dargli un consiglio: fidarsi del suo intuito, delle emozioni che ogni brano riusciva a trasmettergli. Un sostegno importante quindi, che diventa ancora più prezioso se si pensa che la Giovanna Civitillo sarà presente nella kermesse come inviata de La Vita in Diretta. Avrà quindi modo di guardare il marito da vicino, assistere a tutte le dinamiche della competizione canora e magari sostenere Amadeus persino con lo sguardo. Parlando di canzoni, non possiamo che chiederci quale sia il brano del cuore della coppia. Da quanto ha rivelato il presentatore, Tutto quello che un uomo di Sergio Cammariere è il brano legato alla loro love story e al Festival. Durante il loro fidanzamento, Amadeus infatti si trovava nella giuria di qualità e ogni volta che l’artista iniziava la sua esibizione, telefonava alla futura moglie per condividere con lei quel momento.

GIOVANNA CIVITILLO, MOGLIE AMADEUS: “COM’E’ NATO IL NOSTRO AMORE”

Diciotto anni di conoscenza ed un matrimonio felice: Giovanna Civitillo è stata in passato una delle ballerine de L’Eredità, durante la conduzione del marito Amadeus. “E’ la donna più dolce del mondo”, ha detto il conduttore a Oggi, “ma le decisioni importanti per la nostra famiglia le prende lei. Lei può risolvere tre cose insieme, io una alla volta”. In base alle sue rivelazioni, sappiamo che la scintilla fra lui e Giovanna è nata in sala prove. “Io vedo questa ragazza che fa la mossa e dico all’allora direttore artistico, Marco Garofalo, che ci voleva uno stacchetto di 15 secondi un po’ sexy”, confessa, “e da lì è partito tutto”. Da uno sguardo ne nasce un altro e l’amore è nato presto fra i due. Anche se è stato Amadeus a fare il primo passo: “Le ho mandato un bigliettino con scritto ‘Se ti fa piacere prendiamo un caffè insieme’. Ho pensato che al massimo lo avrebbe cestinato e lei me lo ha rimandato indietro con scritto ‘Sì'”. I due poi sono così legati che preferiscono avere un unico profilo Instagram per condividere vita privata e professionale. “Amadeus non ha un profilo tutto suo!”, specifica lei nella biografia social. Sintomo che anche in questo caso le redini del gioco le ha in mano proprio Giovanna.

