Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus/ “Sarò una spia a Sanremo. Gelosa? No, ma…”

Giovanna Civitillo a “La Vita in Diretta” per un simpatico siparietto con i conduttori del programma in vista del Festival di Sanremo 2020. Mentre Alberto Matano parla di Harry e Meghan succede qualcosa nello studio: si sentono due donne parlare, una è la moglie di Amadeus. «È un problema di stress Giovanna», dice Lorella Cuccarini. «Ma secondo te è normale? Non c’è mai, se c’è canta, ascolta la musica o è al telefono. Con chi? Con Fiorello, con tutti… E di notte è un incubo: messaggi a tutte le ore, peggio di Casa Vianello, è uno stress». Allora la conduttrice prova a rassicurarla: «Devi stare tranquilla, perché poi nel momento in cui andate a Sanremo tutto passa. E poi dura una settimana». Giovanna Civitillo precisa però che lui è andato a Sanremo, mentre lei sta ancora a casa. «Come, stai a casa? Ma Giovanna non ci credo: non vai a Sanremo con Amadeus? Non ti ha invitata?». E anche Alberto Matano stenta a crederci…

GIOVANNA CIVITILLO, MOGLIE DI AMADEUS “SPIA” PER LA VITA IN DIRETTA

Giovanna Civitillo ha anche fatto un accenno alle co-conduttrici del Festival di Sanremo. «Hai visto le donne che ci sono?». E allora Alberto Matano le chiede: «Sei un po’ gelosa?». Ma la moglie di Amadeus smentisce. «L’ho vista dietro le quinte un po’ stressata… Tra l’altro le donne finora citate sono 10-12 ma non si sa neppure se sono tutte», aggiunge Lorella Cuccarini. Quando Alberto Matano le chiede di nuovo se sia un po’ gelosa, lei smentisce di nuovo ma non sembra affatto convincente: «Ma no, ti sembro gelosa? Assolutamente no». La conduttrice non ci crede: «Mi sa un pochetto…». I due conduttori de “La Vita in Diretta” allora decidono di chiederle se voglia fare da inviata per loro a Sanremo. «Tu potresti essere una sorta di agente, potresti arrivare dove nessuno osa arrivare. E poi abbiamo scoperto che Fiorello sarà nella stanza di fronte ad Amadeus». E allora Giovanna Civitillo conferma: «Sarò una spia».

