Giovanna, compagna Alessandro Besentini di Ale e Franz/ I figli Giovanni e Filippo

Alessandro Besentini e Francesco Villa, noti come Ale e Franz, sono da sempre molto riservati sulla loro vita privata, di cui si sa davvero molto poco. Alessandro Besentini, nato a Milano l’11 maggio 1971, non ha mai esposto la sua famiglia a gossip e telecamere. Sappiamo che è legato da molti anni a Giovanna. La coppia ha avuto due figli: Giovanni e Filippo. Ale non parla spesso della sua famiglia, ma nel 2006 aveva rilasciato un’intervista a Repubblica in cui raccontava come trascorreva il tempo con i due figli: “Purtroppo, come molti genitori, non ho tantissimo tempo da dedicare ai miei figli. Quando riusciamo a stare insieme, se il tempo è bello, stiamo all’ aperto, giochiamo a calcio. Oppure andiamo al Circo”.

I figli di Ale: Giovanni e Filippo

Da uomo di spettacolo Alessandro Besentini ha introdotto i figli Giovanni e Filippo al teatro partendo dai burattini e dal teatro di strada. “I bambini fanno sempre teatro, spontaneamente. La finzione, l’ invenzione è parte dei loro giochi. Quando ci troviamo con i nostri amici e con i loro figli, capita spesso che i bambini preparino per noi degli spettacolini assurdi, ridicolissimi e molto divertenti. Inventano animali, storie, qualcuno recita la parte del vigile, del poliziotto, delle persone che colpiscono di più la loro immaginazione”, aveva rivelato a Repubblica. Dal 1994 Alessandro Besentini fa coppia fissa con Francesco Villa, i due da sempre inseparabili non condividono la stessa fede calcistica: Ale è interista, Franz è milanista.

