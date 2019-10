Giovanna esce con Alessandro/ Uomini e donne, Giulio: “sei di una tristezza…”

Bellissima e con due occhi di ghiaccio, Giovanna si divide tra Alessandro Zarino e Giulio Raselli. La bella corteggiatrice sembrava molto interessata a conoscere l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, ma di fronte ad un interesse di Alessandro ha deciso di uscire in esterna anche con lui. Nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne, Giovanna sarà al centro di un’accesa discussione con Giulio Raselli che non nasconderà la propria delusione per l’atteggiamento della corteggiatrice. Si partirà con l’esterna di Giovanna e Giulio. Tra i due sembrava andare tutto a gonfie vele fino a quando lei gli ha fatto capire di essere uscita anche con Alessandro scatenando la rabbia di Raselli che ha successivamente abbandonato l’esterna. Diversa, invece, l’esterna con Alessandro. I due si scambiano confidenze importanti con il tronista raccontandosi anche dettagli importanti delle rispettive vite. Un’esterna intima che farà infuriare ulteriormente Giulio che non esiterà ad eliminarla.

GIOVANNA ELIMINATA DA GIULIO RASELLI: “SEI TRISTISSIMA”

Giovanna non ha alcuna intenzione di rinunciare alla conoscenza con Alessandro Zarino. “Lui non devo cominciare così”: saranno queste le dichiarazioni di Giovanna che daranno il via ad una discussione con Giulio Raselli che si mostrerà infastidito e, come svela il Vicolo delle News, quasi “schifato”, dall’atteggiamento della corteggiatrice. “Sei proprio triste quando ti guardo. Sei tristissima“, replicherà Giulio. “Ma ti ricordi quello che abbiamo vissuto in quell’esterna? Te lo ricordi tanto bene?”, chiederà Giovanna. Alla risposta positiva di Giulio, la corteggiatrice aggiungerà: “Quindi che ti frega se vado di là?”. Nonostante le dichiarazioni di Giovanna, Giulio non cambierà idea e deciderà di eliminarla definitivamente. Alessandro, invece, deciderà di tenerla?





