Giovanna Isola, moglie di Toni Santagata/ “È bravo e affettuoso, un ottimo marito”

Giovanna Isola è la moglie di Toni Santagata, al secolo Antonio Morese. I due si sono sposati nel 1968 e hanno avuto un figlio, Francesco Saverio. L’artista pugliese e la moglie hanno da poco festeggiato i 50 anni di matrimonio con una celebrazione nella Chiesa di San Nicola a Gesualdo in provincia di Avellino. I due sono da sempre molti devoti a Padre Pio: “Mia moglie soffriva a suo tempo di un male molto brutto. Doveva fare un intervento chirurgico disperato. Una volta in viaggio con la macchina assieme a mia moglie, al posto di proseguire verso Roma decidemmo di andare a San Giovanni Rotondo per una preghiera sulla tomba di Padre Pio”, ha raccontato a La fede quotidiana. Mentre erano ancora davanti alla chiesa, uno sconosciuto gli disse di andare a Casa Sollievo dove li aspettava il professor Graziano Pretto: “Questo grande medico dopo la visita mi disse di cambiare destinazione, andai da altro dottore e tutto filò giusto per mia moglie”.

Toni Santagata, lutto per la morte del figlio Francesco Saverio Morese/ Scomparve improvvisamente a 50 anni

Giovanna Isola: da più di 50 anni al fianco di Toni Santagata

Su Giovanna Isola, moglie di Toni Santagata, si conosce davvero poco; è noto che è lecchese e si è laureata in Scienze Politiche. Lo scorso anno ospite di “C’è tempo per…” insieme al marito, Giovanna ha dichiarato: “Tony ha scritto delle bellissime canzoni d’amore in lingua italiana, non in dialetto, proprio per me, dedicandole a me”. E ha aggiunto: “È bravo e affettuoso, un ottimo marito. Attaccato alla famiglia, con un grande senso di rispetto nei confronti della stessa. Sono stata molto fortunata a incontrarlo”. Giovanni e Toni si sono conosciuti a Portofino e nel loro lungo matrimonio hanno imparato a far convivere gli aspetti caratteriali diversi, legati anche alla diversa provenienza geografica (milanese lei, pugliese lui).

LEGGI ANCHE:

Walter Veltroni, matrimonio con Flavia Prisco e le figlie Martina e Vittoria/ Com'è nata la storia d'amore?Andrea Crisanti/ "Assalti no Green Pass a Roma? Legge ha delle contraddizioni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA