Giovanna Isola, moglie Tony Santagata/ L’incontro a Milano e 50 anni di matrimonio

Giovanna Isola è la moglie di Tony Santagata, l’attore teatrale e cinematografico ospite di “C’è tempo per”, lo spin-off di Unomattina Estate condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini su Raiuno. La donna è legata sentimentalmente da 50 anni al noto attore e cantante autore di tantissime canzoni di successo tra cui “Lu Maritiello” e “Quant’è bello lu primm’ammore”. Chi più dell’artista pugliese nato proprio a Sant’Agata di Puglia può dirlo visto che da cinquant’anni è felicemente sposato con Gianna con cui recentemente ha riconfermato il suo impegno e il suo amore. Lo scorso 30 marzo, infatti, presso la Chiesa di San Nicola a Gesualdo, il noto cantante ha celebrato con la moglie Gianna i 50 anni di matrimonio ribadendo ancora una volta il suo amore e scambiandosi le fedi con quella è che la donna e compagna della sua vita. Un anniversario importante per la coppia che ha festeggiato 50 anni d’amore suggellato anche dalla nascita di un figlio di nome Francesco Saverio Morese che oggi lavora come autore e regista radiofonico.

Chi è Giovanna Isola, moglie di Tony Santagata

Giovanna Isola è la moglie di Tony Santagata, cantautore, cabarettista e attore. Un amore importante quello nato tra Giovanna e Antonio che nel 1968 si sono sposati. Su Giovanna si conosce davvero poco; possiamo solo dirvi che è lecchese e si è laureata in Scienze Politiche. La coppia si è conosciuta a Milano e da allora sono stati inseparabili. Ancora oggi Giovanna e Tony sono innamorati come il primo giorno e la conferma arriva anche dalla loro volontà di ribadire le loro promesse d’amore con le nozze d’argento. Un momento davvero emozionante per la coppia che si è ritrovata lo scorso marzo nella Chiesa di San Nicola a Gesualdo in provincia di Avellino. Durante la celebrazione l’artista ha più volte ripetuto: “Padre Pio è sempre presente in tutta la mia vita. Sin da giovane, ho avuto la fortuna di conoscerlo e di frequentarlo. Mi predisse che avrei fatto il cantante. I miei genitori volevano che facessi l’avvocato, io ero affascinato dal mondo delle note. Andai da Padre Pio e ne parlai con lui. Il santo mi disse, studia ragazzo, ma alla fine farai il cantante perchè hai la capa tosta. Però scriverai canzoni di Dio”. La devozione di Tony Santagata verso il frate di Pietralcina si è espressa anche con una preghiera dal titolo “Padre Pio ho bisogno di te” diventata poi inno ufficiale dei Gruppi di Preghiera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA