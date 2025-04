Una fetta importante della sua vita, Roby Facchinetti l’ha dedicata alla moglie Giovanna Lorenzi, con la quale vive da tempo una favola. E per la donna ha sempre avuto parole molto speciali nel corso degli anni, un matrimonio sbocciato nel 1989 e che prosegue a distanza di anni, sempre nel segno dell’amore e della fedeltà, il leader e cantante dei Pooh ha raccontato riguardo alla donna:

“Giovanna mi ha riportato con i piedi per terra ed è una cosa straordinaria, è una donna eccezionale, moglie meravigliosa e madre straordinaria. Ora è anche una nonna incredibile per i suoi nipoti, dedicandosi a tempo pieno a questi affetti” le parole di Roby Facchinetti in una vecchia intervista ha sottolineato anche la presenza della sua Giovanna Lorenzi come donna. Un rapporto e legame speciale, che va avanti a distanza di tempo con serenità e affetto.

Giovanna Lorenzi e l’amore con Roby Facchinetti: dalla loro storia nati due figli

Un amore speciale unisce Roby Facchinetti alla sua Giovanna Lorenzi, coronato dalla nascita di due figli per la coppia. La donna e il noto cantante e voce dei Pooh hanno messo al mondo due figli nell’arco della loro relazione, Roberto di 37 anni e Giulia di 33. Ancor prima del matrimonio con la donna, Roby Facchinetti aveva avuto altri tre figli, dal primo matrimonio con Mirella Costa sono nate Alessandra e Valentina, mentre Francesco Facchinetti, noto come dj Francesco (il figlio più noto del cantante).

Nei confronti della moglie Giovanna Lorenzi il cantante si è lasciato andare a delle parole speciali: “A mia moglie, che con me è dovuta essere comprensiva e paziente, in misure sconosciute a chi non vive accanto a un musicista” le parole di Roby Facchinetti sulla donna. Un legame solido e di quasi quarant’anni che prosegue a distanza di tempo, in grado di riempire di amore e affetto le loro esistenze.