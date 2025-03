Chi è la moglie di Roby Facchinetti: un amore lungo una vita

Tra le pagine liete della vita di Roby Facchinetti non possiamo non citare Giovanna Lorenzi, moglie e compagna di vita del noto cantante e leader dei Pooh, band con la quale ha vissuto una carriera davvero ricca di soddisfazioni, che non sono mancate neanche in campo sentimentale. Roby Facchinetti negli anni ha tentato di tenere lontana e al riparo dai riflettori la sua Giovanna, preferendo una vita più serena per lei. Una presenza speciale quella di Giovanna Lorenzi, che Roby ha elogiato in questo modo:

“Lei mi ha riportato con i piedi per terra ed è una cosa straordinaria, è una donna eccezionale, moglie meravigliosa e madre straordinaria. Ora è anche una nonna incredibile per i suoi nipoti, dedicandosi a tempo pieno a questi affetti” le parole del cantante sulla moglie con la quale da anni condivide la vita. Un amore davvero speciale, che ha portato Roby Facchinetti a scrivere diverse canzoni per la donna della sua vita, oltre anche a un romanzo.

Roby Facchinetti e la dedica per la moglie Giovanna Lorenzi

L’amore tra il cantante e Giovanna Lorenzi è sbocciato nel 1989, Roby ha sempre speso parole importanti per la donna, oltre a parlare con i fatti nel corso degli anni. “A mia moglie, che con me è dovuta essere comprensiva e paziente, in misure sconosciute a chi non vive accanto a un musicista”.

Più volte nel corso degli anni, Roby Facchinetti ha parlato dell’amore e dell’equilibrio che la donna è riuscita a ricambiare nei suoi confronti. “Come tutte le persone che sanno amare veramente, lei ha saputo darmi equilibrio sempre e in ogni situazione” ha confidato Roby Facchinetti che dall’amore con Giovanna Lorenzi ha avuto anche le due figlie Giovanna e Valentina, le più piccole tra quelle del cantante.

