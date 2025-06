Dopo il divorzio con Mirella Costa, arrivato nel 1979, Roby Facchinetti ha sposato Giovanna Lorenzi, conosciuta nel 1986 e sposata tre anni più tardi. Con lei, Roby ha avuto altri due figli, Roberto e Giulia, nati nel 1987 e nel 1991. Nel mezzo, tra un matrimonio e l’altro, la storia con Rosaria Longoni, dalla quale è nato Francesco Facchinetti. La moglie di Roby Facchinetti è una donna riservata: i due, infatti, non hanno mai messo in ballo la loro vita privata, continuando a godersi il loro amore in serenità, con la loro famiglia allargata. Parlando della moglie, Roby ha raccontato: “Lei mi ha riportato con i piedi per terra ed è una cosa straordinaria, è una donna eccezionale, moglie meravigliosa e madre straordinaria”. Roby, dunque, ha sempre utilizzato parole al miele per la mamma di due dei suoi figli, suo grande amore, donna con la quale ha scelto di invecchiare.

La moglie di Roby Facchinetti è anche una nonna amorevole, come spiegato proprio dal frontman dei Pooh. “È incredibile e si dedica a tempo pieno ai suoi affetti” ha spiegato ancora. Nonostante Roby ammetta di avere un carattere molto complicato, allo stesso tempo ha sempre spiegato che la moglie ha avuto il merito di avere una grande pazienza con lui, comprendendolo in ogni occasione. Essendo inoltre lui un personaggio pubblico e molto impegnato, la moglie ha spesso dovuto fare dei grandi sacrifici per suo marito.

Giovanna Lorenzi, moglie di Roby Facchinetti: “Non ama apparire”

Donna molto riservata, difficilmente Giovanna Lorenzi si mostra in pubblico e fa parlare di sé. La moglie di Roby Facchinetti si è infatti dedicata per la maggior parte della sua vita al marito e alla famiglia, prendendosi cura dei suoi due figli e in generale della loro grande famiglia allargata. “Lei non ama la popolarità, non ama apparire” ha ammesso il frontman dei Pooh, che grazie alla “sua” cara Giovanna ha trovato un equilibrio tra successo e vita privata.