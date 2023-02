Giovanna Lorenzi, chi è la moglie Roby Facchinetti/ Quel colpo di fulmine improvviso e poi…

Giovanna Lorenzi, ecco chi è l’attuale compagna di Roby Facchinetti: una storia d’amore lunga oltre trent’anni

Forse non tutti sanno che l’attuale moglie di Roby Facchinetti si chiama Giovanna Lorenzi. I due stanno insieme da parecchio tempo, si sono conosciuti negli anni ottanta e nel 1989 sono saliti all’altare, rendendo di dominio pubblico il loro amore. Su Roby Facchinetti c’è sempre stato un certo chiacchiericcio per quanto riguarda la vita sentimentale, questo perché nel corso della sua vita è stato con tre donne diverse e perché da queste storie d’amore sono arrivati ben quattro figli. Le prime nozze dell’artista sono state con Mirella Costa nel 1970, con la quale ha messo al mondo le figlie Alessandra e Valentina. Il nome della sua ex compagna Mirella, è poi diventato piuttosto popolare essendo diventata un’eccellente stilista. Dopo la storia con la Costa, Roby Facchinetti ha avuto una relazione con Rosaria Longoni, la madre di Francesco Facchinetti, per poi passare a Giovanna Lorenzi, sua attuale compagna e dolce metà.

Giovanna Lorenzi e Roby Facchinetti, l’amore per i figli Roberto e Giulia

Ma come e quando si sono conosciuti Roby Facchinetti e le sua attuale moglie Giovanna Lorenzi? Era il 1986, quando il cantante e la sua Giovanna si sono innamorati. Stando a quanto ricostruito dalla coppia, tra i due è subito scattata un’alchimia speciale, presto trasformatasi in amore. Un amore che ancora oggi, dopo tanti anni, risulta forte e ben saldo. La storia tra Giovanna e Facchinetti, infatti, procede a vele spiegate e questo perché entrambi sono ancora innamoratissimi l’uno dell’altro. I due, ovviamente, sono legatissimi anche ai loro figli Roberto e Giulia Facchinetti.

Per quanto concerne invece la vita privata di Giovanna Lorenzi, in rete non sembrano esserci moltissime informazioni. Questo perché la dolce metà di Roby Facchinetti è sempre stata piuttosto riservata e abbottonata sul proprio privato. Non a caso ha sempre vissuto la sua relazione con l’artista alla larga dalle luci dei riflettori. Ad ogni modi, il primo figlio della coppia, Roberto, è nato nel 1987, e mentre Giulia, la più giovane, è arrivata nel 1991.

