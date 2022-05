Giovanna Lorenzi, la moglie di Roby Facchinetti/ Colpo di fulmine in Scozia

Giovanna Lorenzi e Roby Facchinetti: il matrimonio nel 1989

Innamorarsi quando non si è più giovanissimi porta ad affrontare la relazione con maggiore maturità, consapevoli del tipo di persona che si desidera avere al proprio fianco. Un’esperienza che ha vissuto in prima persona anche Roby Facchinetti, sposato dal 1989 (tre anni dopo il loro primo incontro) con Giovanna Lorenzi, entrata nella sua vita dopo l’addio con Rosaria Longoni, da cui ha avuto Francesco.

Alessandra, Francesco e gli altri figli Roby Facchinetti/ Grande famiglia allargata

I due sono attenti a tenere la loro vita privata lontano dalle luci dei riflettori e compaiono raramente in coppia nelle occasioni ufficiali. A coronare il loro amore sono arrivati due figli, Roberto e Giulia, nati rispettivamente nel 1987 e nel 1991.

Roby Facchinetti e l’amore con Giovanna Lorenzi: tutto è nato per caso

Pur essendo presente sui social, Facchinetti non ama comparire sul web insieme alla sua Giovanna. Un anno fa, in occasione del compleanno della donna, l’artista aveva fatto però un’eccezione e le aveva fatto una dedica speciale: “Buon compleanno mia meravigliosa compagna di vita” – aveva scritto.

Roby Facchinetti/ La rinuncia all'Eurovision e la vittoria di Toto Cutugno: "Che errore rinunciare..."

Nel momento in cui si sono conosciuti, entrambi hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra e sono arrivati a fare una piccola pazzia. Lei, infatti, all’epoca era legata a un altro uomo e ha così deciso di fuggire in Scozia con Roby. Tre anni dopo i due hanno suggellato il loro amore con le nozze. Averla al suo fianco rappresenta una grande sicurezza per l’ex componente dei Pooh: “Lei mi ha riportato con i piedi per terra – ha raccontato a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissim0’ -. Questa è una grande cosa. Lei è una grande donna, una mamma stupenda. Adesso è una nonna incredibile dei suoi nipoti, si dedica a tempo pieno a queste cose”.

Mirella Costa, ex moglie Roby Facchinetti/ Matrimonio durato nove anni e due figlie

© RIPRODUZIONE RISERVATA