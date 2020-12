Giovanna Lorenzi moglie Roby Facchinetti/ Dal grave problema di salute superato ai due figli Roberto e Giulia

Giovanna Lorenzi è la moglie di Roby Facchinetti, il cantautore, compositore e tastierista conosciuto per essere uno dei componenti dei Pooh. Un amore importante quello che lega Giovanna e Roby che da più di 30 anni sono felicemente innamorati. La coppia, infatti, è tra le più longeve del mondo dello spettacolo e in 30 anni d’amore non hanno mai avuto alcuna crisi. Il primo incontro è avvenuto nel 1986 e da allora i due non si sono mai separati. Non sono mancati però i momenti di difficoltà quando la donna si è trovata ad affrontare un grave problema di salute.

Per fortuna è tutto passato e superato come ha raccontato lo stesso artista nel salotto di Domenica In da Mara Venier: “mia moglie Giovanna ha subito un’operazione importante, e tu sei venuta due volte a trovarci in ospedale. Giulia, mia figlia, ha avuto un problema di salute molto serio. Anche in quel caso, tu ci sei stato vicino. Come faccio a non volerti bene”.

Giovanna Lorenzi, la dedica social di Roby Facchinetti

Giovanna Lorenzi pur essendo la moglie di Roby Facchinetti non ha mai cercato la popolarità né tantomeno la luce dei riflettori; anzi ha vissuto sempre in seconda linea prediligendo una vita discreta e riservata. Generalmente è proprio il tastierista dei Pooh a parlare di lei e del loro amore come quando sui social in occasione del suo compleanno le ha scritto: “la tua età è la tua vera forza. Buon compleanno amore mio da una vita”.

Dal loro amore sono nati anche due figli: Roberto e Giulia di cui ha parlato proprio il tastierista dei Pooh in occasione di un’intervista. “Roberto ancora studia, fa lettere moderne però è un musicologo e potrebbe fare il critico musicale, ha una conoscenza trasversale della musica classica. Conosce tutti i gruppi, ma è più da dietro le quinte” – ha detto Facchinetti sul maschio, mentre sulla femmina ha rivelato: “Giulia è la più piccola, ha 21 anni, studia a Madrid, sta facendo un anno di specializzazione in management. Tutti amano e ascoltano la musica, poi ognuno ha preso la sua strada”.

