Giovanna Lorenzi, moglie Roby Facchinetti/ Ecco come si sono conosciuti nel ’86

Giovanna Lorenzi ha festeggiato più di 30 anni insieme al marito Roby Facchinetti. La coppia è solida come non mai e le emozioni non sono di certo mancate nel corso della loro unione. L’86 è stato l’anno fatidico in cui si sono conosciuti, per poi diventare marito e moglie appena tre anni più tardi. Le crisi invece non ci sono stati e lo dimostrano i tanti commenti che l’artista ha pubblicato nelle occasioni speciali che riguardano la sua dolce metà. “Roberto ancora studia, fa Lettere Moderne però è un musicologo e potrebbe fare il critico musicale”, ha detto invece Facchinetti a Sorrisi diverso tempo fa, parlando dei due figli nati dal loro matrimonio. “Giulia è la più piccola, ha 21 anni, studia a Madrid, sta facendo un anno di specializzazione in Management”, ha aggiunto, “tutti amano e ascoltano la musica, poi ognuno ha preso la sua strada”. Oggi, mercoledì 8 luglio 2020, i Pooh saranno al centro della nuova puntata di Techetechetè. Non ci sarà spazio per Giovanna, che continua a sostenere il marito dietro le quinte, ma i fan della coppia sanno bene come fra i due l’amore non sia mai crollato. L’ultima volta che la moglie è apparsa al suo fianco sui social risale allo scorso 31 maggio, quando Facchinetti ha voluto condividere uno scatto familiare con tutti i suoi ammiratori. Nella foto, Mister e Lady Facchinetti si trovano l’uno vicino all’altra, circondati dalle sorelle di lui, Rita e Nini. Ovviamente tutti con la mascherina. Clicca qui per guardare la foto di Giovanna Lorenzi e Roby Facchinetti.

Giovanna Lorenzi, moglie Roby Facchinetti: una grande preoccupazione

Giovanna Lorenzi ha fatto preoccupare non poco il marito Roby Facchinetti qualche tempo fa. In passato la moglie del volto storico dei Pooh è stata ricoverata in ospedale per un certo periodo, a causa di un grave problema di salute. Così come Giulia, la secondogenita della coppia, che ha vissuto lo stesso iter drammatico. “Mia moglie Giovanna ha subito un’operazione importante“, ha detto tempo fa l’artista a Domenica In, rivolgendosi a Mara Venier, “e tu sei venuta due volte a trovarci in ospedale. Giulia, mia figlia, ha avuto un problema di salute molto serio. Anche in quel caso tu ci sei stata vicino. Come faccio a non volerti bene?”. Per fortuna è tutto passato e marito e moglie sono tornati a sorridere. Fino al recente lockdown, che ha messo in ginocchio l’Italia e non solo. Stretti l’uno vicino all’altra, i due hanno vissuto da vicino quanto accaduto nella loro città, Bergamo. “Si vive già dalla settimana scorsa nel terrore”, ha detto il cantante a Fanpage, in occasione dell’uscita del brano Rinascerò, rinascerai scritto con Stefano d’Orazio. “Io qui ho figli, nipoti, c’è mia moglie, ovviamente, parenti o fratelli”, ha aggiunto, “per cui ogni volta che squilla il telefono mi va il cuore in gola”.

