Giovanna Lorenzi, moglie Roby Facchinetti/ “Ha subito un’operazione importante”

Giovanna Lorenzi, chi è la moglie di Roby Facchinetti?

Giovanna Lorenzi è la seconda moglie di Roby Facchinetti, tastierista e voce dei Pooh. Facchinetti si è sposato una prima volta nel 1970 con Mirella Costa, dalla quale ha le figlie Alessandra e Valentina. Dopo la separazione dalla moglie nel 1979, ha una relazione di alcuni anni con Rosaria Longoni, dalla quale nasce il figlio Francesco. Roby e Giovanna si sono conosciuti nel 1986 e sposati nel 1989. La coppia ha avuto due figli, Roberto e Giulia. Insieme da 35 anni, Facchinetti e la moglie hanno tenuto sempre lontano dai riflettori la loro storia d’amore. In un’intervista a Domenica In, il tastierista dei Pooh ha parlato di un momento difficile della loro vita, quando Giovanna è stata operata. In quell’occasione hanno potuto contare sul sostegno di don Mazzi: “Mia moglie Giovanna ha subito un’operazione importante, e tu sei venuto due volte a trovarci in ospedale”.

Roby Facchinetti e Giovanna Lorenzi: insieme da 35 anni

Roby Facchinetti non perde occasione per parlare dell’importanza della moglie Giovanna Lorenzi: “Lei mi ha riportato con i piedi per terra ed è una grande cosa, è una grande donna, moglie meravigliosa e mamma stupenda. Adesso è una nonna incredibile dei suoi nipoti, si dedica a tempo pieno a queste cose”, ha detto a Silvia Toffanin in una puntata di Verissimo. Inoltre ha raccontato un aneddoto sull’inizio del loro matrimonio: “Siamo fuggiti, non credevano al nostro amore. Lei era ancora legata ad un altro matrimonio e siamo andati a sposarci in Scozia e poi a distanza di anni civilmente anche a Bergamo”. Insieme da 35 anni, Facchinetti non riesce a immaginare una vita senza la sua Giovanna: “Chi ama ha sempre paura di perdere quello che si ha, altrimenti non sarebbe amore”.

