Giovanna Lorenzi, moglie Roby Facchinetti/ “Non credevano al nostro amore, poi…”

Giovanna Lorenzi, quando scoppia l’amore con Roby Facchinetti?

Giovanna Lorenzi è la seconda moglie di Roby Facchinetti. Dal loro amore sono nati gli ultimi due figli: Roberto e Giulia. Per Facchinetti si tratta del secondo matrimonio dopo il primo celebrato nel 1970 con Mirella Costa, la madre delle due prime figlie Alessandra e Valentina. Dopo la separazione dalla moglie avvenuta nel 1979, Roby Facchinetti prima si lega a Rosaria Longoni, la madre di Francesco Facchinetti, e successivamente incontra Giovanna Lorenzi. E’ il 1986 quando i due si incontrano e tre anni dopo decidono di sposarsi.

Dal loro amore sono nati due figli: Roberto e Giovanna. Un amore che la coppia ha tenuto a lungo lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo e del gossip, anche se il cantante ha parlato della moglie solo in occasione di un momento molto difficile della loro vita quando ha dovuto sottoporsi ad un delicato intervento. “Mia moglie Giovanna ha subito un’operazione importante, e tu sei venuto due volte a trovarci in ospedale” – ha raccontato Roby Facchinetti.

Roby Facchinetti e Giovanna Lorenzi “Lei mi ha riportato con i piedi per terra, è una grande donna”

Roby Facchinetti è innamoratissima della seconda moglie Giovanna Lorenzi per cui ha sempre speso parole di grande amore. “Lei mi ha riportato con i piedi per terra ed è una grande cosa, è una grande donna, moglie meravigliosa e mamma stupenda. Adesso è una nonna incredibile dei suoi nipoti, si dedica a tempo pieno a queste cose” – ha raccontato a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.

Non solo, l’artista ha anche raccontato cosa hanno fatto insieme poco prima del matrimonio: “siamo fuggiti, non credevano al nostro amore. Lei era ancora legata ad un altro matrimonio e siamo andati a sposarci in Scozia e poi a distanza di anni civilmente anche a Bergamo”. La coppia sta insieme da da 35 anni e Facchinetti non riesce a immaginare una vita senza la sua Giovanna: “Chi ama ha sempre paura di perdere quello che si ha, altrimenti non sarebbe amore”.

