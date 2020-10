GIOVANNA LORENZI, MOGLIE ROBY FACCHINETTI/ Lui: “Mi ama come artista e come uomo”

Si commuove Roby Facchinetti a Oggi è un altro giorno leggendo la dedicata fatta a sua moglie Giovanna Lorenzi nel suo romanzo “Katy Per sempre”. Poi spende delle bellissime parole per descrivere il loro rapporto: “Siamo insieme da 34 anni, tanto tempo. Per me questo è un libro suo perché lei è la mia fortuna e continua ad esserlo. E devo dire che, ora che ho più tempo, riesco a godermela di più ma anche la famiglia perché ho 5 figli e 6 nipoti.” Così continua: “Io, per quello che lei ha fatto per me… ha avuto tanta comprensione, tanto amore, è innamorata sì dell’artista ma soprattutto dell’uomo e questa è una cosa che mi è sempre piaciuta. Lei ama e basta… Il minimo che potessi fare è dedicarle il mio romanzo. Stare più di 30 anni insieme? Bisogna che ci sia della condivisione, crescere insieme e delle regole che facciano bene alla coppia, come uscire insieme a cena solo io e lei una volta a settimana.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

GIOVANNA LORENZI E ROBY FACCHINETTI: UN AMORE DI OLTRE 30 ANNI

Giovanna Lorenzi non è solo la moglie, ma anche la compagna di vita e la spalla di Roby Facchinetti che non perde occasione per dimostrarle tutto il suo amore anche pubblicamente. Non c’è intervista in cui l’ex componente dei Pooh non dedichi parole importanti alla donna che gli ha restituito la fiducia nell’amore e che gli ha regalato quella serenità che cercava da tempo. Un grande amore che ha portato alla nascita di Roberto e Giulia. Un’unione importante che Giovanna e Roby hanno vissuto lontano dalle luci dei riflettori proteggendo sempre la loro splendida famiglia. Innamorati e sempre più uniti, Giovanna Lorenzi e Roby Facchinetti sono pronti ad affrontare il futuro insieme. Dell’importanza che la moglie ha nella sua vita, Facchinetti ha parlato in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo a settembre 2020. “Lei mi ha riportato con i piedi per terra ed è una grande cosa”, ha ammesso Roby.

GIOVANNA LORENZI E L’AMORE CON ROBY FACCHINETTI

Insieme da trent’anni, Giovanna Lorenzi e Roby Facchinetti formano una delle coppie più belle e solide del mondo dello spettacolo. L’ex Pooh, durante l’intervista rilasciata ai microfoni di Silvia Toffanin a settembre 2020 ha ammesso di non riuscire ad immaginare una vita senza la moglie. “Chi ama ha sempre paura di perdere quello che si ha, altrimenti non sarebbe amore. Non riesco ad immaginarmi una vita senza di lei”, ha detto il cantante che, in occasione dell’anniversario di matrimonio, ha dedicato alla moglie delle parole d’amore pubblicando una foto di diversi anni fa. “Trent’anni insieme, senza mai dimenticare che per me, tu sei e sarai sempre la cosa più importante che ho. Tutti gli auguri del mondo a noi amore mio“, ha scritto su Instagram.



