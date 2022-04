Giovanna Lorenzi, moglie Roby Facchinetti/ Oltre trent’anni di matrimonio e due figli

Giovanna Lorenzi è la moglie di Roby Facchinetti: i due si sono sposati nel 1989 (per il cantante dei Pooh si è trattato del terzo matrimonio) ed hanno avuto due figli, Roberto e Giulia. La coppia si è conosciuta nel 1986, a distanza di diversi anni dalla fine delle nozze di lui con Mirella Costa, dopo che ha avuto una relazione con Rosaria Longoni, da cui è nato Francesco Facchinetti. La vita sentimentale dell’artista è stata piuttosto altalenante, ma adesso sembra essere arrivata la stabilità: non si sono più separati da trent’anni fa ad ora.

Mirella Costa, ex moglie Roby Facchinetti/ Matrimonio durato nove anni e due figlie

Roby Facchinetti ha più volte ammesso di essere innamoratissimo della moglie. Il loro rapporto è stato sempre vissuto lontano dalle telecamere, tanto che della donna si sa poco. È molto riservata. Il primo figlio della coppia è nato nel 1987, mentre la più giovane nel 1991. “Lui ha studiato lettere moderne, ma è anche un musicologo e potrebbe fare il critico, anche se preferisce rimanere dietro le quinte. Lei sta studiando management. Amano la musica, ma hanno preso la loro strada”, ha raccontato il papà.

Chi sono i figli di Roby Facchinetti/ Da Francesco, Roberto, Alessandra, Valentina e Giulia

Giovanna Lorenzi, moglie Roby Facchinetti: la malattia raccontata dal cantante dei Pooh

Giovanna Lorenzi, moglie di Roby Facchinetti, ha avuto di recente una malattia, non ben specificata, per cui è stata costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico. A raccontarlo è stato proprio il cantante e tastierista dei Pooh nel corso di una intervista in cui ha parlato di Don Mazzi, che è stato vicino alla sua famiglia proprio in quel momento difficile.

“Mia moglie Giovanna ha subito un’operazione importante, e tu sei venuto due volte a trovarci in ospedale. Giulia, mia figlia, ha avuto un problema di salute molto serio. Anche in quel caso, tu ci sei stato vicino. Come faccio a non volerti bene?”, questo il messaggio dedicato al parroco dall’artista in occasione del suo novantesimo compleanno.

Roby Facchinetti positivo al Covid/ Concerti rimandati e annullati: le nuove date

© RIPRODUZIONE RISERVATA