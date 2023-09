Giovanna Lorenzi, moglie Roby Facchinetti/ Perchè si sono sposati due volte?

Giovanna Lorenzi e il primo incontro con Roby Facchinetti dei Pooh

Giovanna Lorenzi è la moglie di Roby Facchinetti, il cantante conosciuto per essere il tastierista e il cantante dei Pooh. Un grande amore quello che lega Giovanni a Roby da cui sono nati anche due figli. Sono davvero pochissime le informazioni che abbiamo su Giovanni, ma quello che possiamo dirvi è che Roby è follemente innamorato di lei. Dopo il primo matrimonio celebrato nel 1970 con Mirella Costa, mamma delle due figlie Alessandra e Valentina, Roby Facchinetti è stato legato alla compagna Rosaria Longoni con cui ha avuto il terzo figlio Francesco Facchinetti. I due non si sono mai sposati, anche se hanno vissuto per tantissimo tempo insieme. Poi l’incontro con Giovanna e il desiderio di sposarsi in seconde nozze.

Giovanna Lorenzi, moglie di Roby Facchinetti/ Lui: "Con me ha avuto una grande sfortuna ma..."

Il primo incontro tra i due risale al 1986 ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine per la voce dei Pooh. Proprio Roby Facchinetti in una vecchia intervista rilasciata alla stampa ha confessato di essere perdutamente innamorato della sua compagna che vive una vita lontano dai riflettori e dal mondo dello spettacolo.

Giovanna Lorenzi, moglie di Roby Facchinetti/ Un amore davvero speciale perché...

Giovanna Lorenzi e Roby Facchinetti, due matrimoni: il primo Scozia e il secondo a Bergamo

Giovanna Lorenzi e Roby Facchinetti sono innamorati e felici. Dal 1986 ad oggi la coppia è sempre stata unita e dopo il matrimonio hanno costruito una bella famiglia. Dal loro amore, infatti, sono nati due figli: Roberto, nato nel 1987, e di Giulia, classe 1991. Poche le informazioni sul conto della donna che in rarissime occasioni si è fatta notare al fianco del marito. A parlare di lei è stato spesso Roby Facchinetti che sui social le ha dedicato un bellissimo messaggio in occasione del compleanno. “La tua età è la tua vera forza. Buon compleanno amore mio da una vita” – ha scritto il cantante all’amata moglie.

Giovanna Lorenzi, moglie Roby Facchinetti/ Lui: "E' la mia fortuna perché..."

Quello che possiamo dirvi riguarda il primo incontro tra i due. Correva l’anno 1986 quando Roby conosce Giovanna. Tre anni dopo arriva il matrimonio celebrato in Scozia visto che la donna non era ancora separata dal predente. Successivamente, una volta ricevuti i documenti del divorzio, i due si sono sposati in Italia con una bellissima cerimonia celebrata a Bergamo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA