Giovanna Lorenzi, moglie Roby Facchinetti/ “Trent’anni insieme, è una grande cosa”

Giovanna Lorenzi è la moglie di Roby Facchinetti, cantautore, compositore e tastierista dei Pooh. La coppia è felicemente innamorata da più di 30 anni. Nel 1986 il primo incontro e poi il matrimonio da cui sono nati due splendidi figli: Roberto e Giulia. Una cosa è certa: nonostante la grandissima popolarità del marito, Giovanna ha sempre preferito restare lontana dai riflettori e dalle luci della ribalta. Una scelta legata sicuramente al suo carattere schivo e riservato che l’hanno portata a vivere una vita tranquilla e lontana dal gossip. A parlare di lei e del loro grande amore è sempre stato Roby Facchinetti che, ospite di Domenica In, ha voluto rivelare alcuni dettagli sul loro rapporto parlando a Don Mazzi: “mia moglie Giovanna ha subito un’operazione importante, e tu sei venuto due volte a trovarci in ospedale. Giulia, mia figlia, ha avuto un problema di salute molto serio. Anche in quel caso, tu ci sei stato vicino. Come faccio a non volerti bene?”.

Roby Facchinetti: “Giovanna Lorenzi è la cosa più importante che ho”

Dal matrimonio e amore fra Giovanna Lorenzi e Roby Facchinetti sono nati due splendidi figli su cui si conosce poco. A rivelare qualche dettaglio è stato sempre il cantante dei Pooh: “Roberto ancora studia, fa lettere moderne però è un musicologo e potrebbe fare il critico musicale, ha una conoscenza trasversale della musica classica. Conosce tutti i gruppi, ma è più da dietro le quinte, mentre Giulia è la più piccola, ha 21 anni, studia a Madrid, sta facendo un anno di specializzazione in management. Tutti amano e ascoltano la musica, poi ognuno ha preso la sua strada”. Che dire il loro amore è forte come non mai e la conferma arriva ogni qual volta Roby Facchinetti parla della sua Giovanna. “Lei mi ha riportato con i piedi per terra ed è una grande cosa” ha detto il cantante che, ospite di Verissimo, ha sottolineato – “chi ama ha sempre paura di perdere quello che si ha” ha raccontato Roby “Non riesco a immaginare la vita senza lei. Trent’anni insieme, senza mai dimenticare che per me, tu sei e sarai sempre la cosa più importante che ho”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA