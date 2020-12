GIOVANNA MARITOZZI/ “Ebbi un flirt con De Gregori, mi dedicò la canzone…” (The Voice)

Giovanna Maritozzi è senza dubbio una delle concorrenti più interessanti della terza puntata di The Voice Senior. Anche per come si presenta, oltre che per come canta e per il duetto con Loredana Bertè. Giovanna viene da Roma, si presenta come cantante e chitarrista e – nel suo curriculum – vanta diverse esperienze artistiche al fianco di cantautori come Francesco De Gregori, Antonello Venditti e Mimmo Locasciulli. Il primo a essere citato è proprio De Gregori: Giovanna racconta come i due abbiano avuto un flirt quando erano entrambi poco conosciuti, e specifica che è proprio lei, la Giovanna cui si fa riferimento nel testo di un suo celebre brano (Niente da capire). Tra i due si trattò solo di un flirt, come specifica lo stesso autore con il verso: “È un ricordo che vale dieci lire”.

Giovanna Maritozzi concorrente a The Voice Senior

Tempo dopo, quando i due si rividero, Giovanna Maritozzi chiese a De Gregori spiegazioni su quel passaggio: “Non sei tu (a valere dieci lire, n.d.r.), è solo il ricordo”. Nessuno dei coach, tuttavia, la sceglie per il suo team. E lei si ritrova costretta a giustificare la scelta inusuale del brano: “Lui mi ha citato in questa canzone e io ho cercato di tirare l’acqua al mio mulino, facendola in stile bossa nova”.



