Giovanna Mezzogiorno/ “Maternità? Non afflosciarsi su casa-figli-famiglia. Il lavoro è vitale”

Giovanna Mezzogiorno in un’ampia intervista a tu per tu con ‘Zia Mara’. Si parla inevitabilmente del film che ha segnato l’apertura della settantasettesima edizione della mostra internazionale d’arte cinematografica, che è anche l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2014 realizzato da Domenico Starnone. Giovanna Mezzogiorno è un’attrice navigata, innamorata del suo lavoro come il primo giorno. Ad ogni ruolo rinnova il suo feeling con la telecamera, anche se gli anni passano e la famiglia la reclama. In un’intervista dello scorso maggio rilasciata a Io Donna, Giovanna Mezzogiorno aveva sottolineato l’importanza di non mollare mai e di non sedersi sugli allori: “Io non mi sono mai fermata, a parte la pausa per la maternità. È difficile tenere insieme tutto, ma è importante non mollare, non afflosciarsi su casa-figli-famiglia. Il lavoro è vitale, è carburante”, le sue parole.

Giovanna Mezzogiorno, una carriera sempre pimpante: negli ultimi 10 anni…

Giovanna Mezzogiorno, classe 1974, ha cominciato a fare cinema nel 1997, con una parte nel film di Sergio Rubini, Il viaggio della sposa. Da allora l’attrice romana, sposata con Alessio Federico Fugolo, non si è mai fermata, ad eccezione del periodo della maternità. Negli ultimi dieci anni sono diversi i film che l’hanno vista protagonista: da Basilicata Coast to Cost a Lacci, passando per Vinodentro, I nostri ragazzi, Come diventare grandi nonostante i genitori, La Tenerezza, Napoli Velata e Tornare. Nell’ospitata da Mara Venier, Giovanna Mezzogiorno è pronta a raccontarsi, svelando aneddoti e curiosità sulla sua carriera e sulla vita privata. Siamo certi che dalla chiacchierata con ‘Zia Mara’ emergeranno argomenti interessanti. Allora non resta che sintonizzarsi sulla Rai, per la quarta puntata di Domenica In con Giovanna Mezzogiorno ospite.



