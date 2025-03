Giovanna Nocetti è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Una bella occasione per conoscere più nel profondo la cantante che si è fatta conoscere partecipando a programmi cult come “Settevoci” e “Canzonissima”. Una lunga gavetta quella di Giovanni che dalla Toscana raggiunge Milano dove comincia a farsi conoscere ed apprezzare grazie al suo talento vocale diventando una delle interprete più richieste della musica italiana. Non solo, durante la sua carriera è diventata anche una produttrice discografica: una carriera iniziata negli anni ’60 e che la porta ancora oggi ad essere protagonista. Intervistata da alpifashionmagazine ha raccontato: “sono attiva, curiosa, sempre pronta a nuove avventure, amo la vita”.

La musica è sempre stata la sua più grande passione e anche se sono passati tantissimi anni il suo rapporto non è mai cambiato: “è il richiamo della natura e dunque, vivo costantemente in simbiosi con essa”.

Giovanna Nocetti da Playboy all’amicizia con Paolo Limiti

La vita di Giovanna Nocetti è stata anche segnata dalla bellissima amicizia con Paolo Limiti, paroliere e conduttore televisivo che ha scritto per grandissimi voci della musica italiana. “Per parlare del mio rapporto con Paolo dovrei scrivere un poema” – ha confessato la cantante che ricordandolo ha detto – “è stato un amico caro, dolce, sincero, disponibile, sempre pronto ad insegnarmi tutto dello spettacolo, del cinema”. 47 anni d’amicizia e di viaggi in giro per il mondo, ma anche tantissime esperienza e di vita e lavorative: dalle prime ai musical ad Hollywood fino al Teatro La Scala di Milano.

La Nocetti è stata sempre una donna libera e controcorrente che amava andare in moto e lanciarsi col paracadute: “per affermare la mia libertà ho combattuto come un leone! La libertà è una parola grossa”. Giovanissima ha posato anche senza veli per un servizio fotografico di Playboy: “Rompere gli schemi è stata sempre una mia prerogativa”.