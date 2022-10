Giovanna Nocetti l’amicizia Paolo limiti/ Malattia e com’è morto: un tumore lo ha…

Oggi è un altro giorno, Giovanna Nocetti torna in TV: il ricordo di Paolo Limiti

Si rinnova il consutudinario appuntamento TV di Oggi é un altro giorno, che tra gli altri ospiti in data odierna 6 ottobre accoglie in studio Giovanna Nocetti, amica storica del compianto volto TV Paolo Limiti.

L’ospite a Oggi é un altro giorno, Giovanna Nocetti, é una cantante e produttrice discografica e artista dal talento poliedrico, che vanta una sexy cover su Playboy datata anni ’70 che la consacra come icona dello star system. Oltre la nudità sedicente che fanno di lei una bellezza senta tempo, Giovanna Nocetti ricorda a Oggi é un altro giorno anche l’amico di sempre Paolo Limiti, venuto a mancare per un brutto male che lo aveva colpito, di recente.

Paolo Limiti stroncato da un tumore: la testimonianza di Giovanna Nocetti

“Mi chiedeva di cantargli le canzoni napoletane che a lui piacciono molto. L’ultima canzone è stata bellissima. Lui amava molto ‘Era de maggio’. Stava solo con gli occhi chiusi, e non parlava più. Gliel’ho cantata tutta-ricordava del rapporto speciale con Paolo Limiti l’ospite a Oggi é un altro giorno-. A un certo punto ha aperto gli occhi e gli sono scese due lacrime. Lui amava Napoli tantissimo, in maniera meravigliosa”. Nell’intervista a Pomeriggio 5, poi, Giovanna Nocetti, proseguiva: “Sono stata vicina a lui per 47 anni, sono sempre stata dietro le quinte. Quando si ammalò mi disse: “Appena sto meglio, facciamo quel bel programma di canzoni napoletane, perché tu canti bene”. Nove mesi prima della morte Paolo ha scoperto la malattia, e dopo qualche giorno è stato operato. A Pina, la sua governante, chiedeva sempre se io fossi venuta. Mi chiedeva di cantargli le canzoni napoletane che a lui piacciono molto. L’ultima canzone è stata bellissima. Lui amava molto”.

Il compianto volto TV, Paolo Limiti, Paolo Limiti è morto il 27 giugno 2017, nella sua casa milanese. Lottava da un anno contro un cancro che lo aveva colpito improvvisamente l’estate precedente. L’annuncio della sua morte si diffuse a macchia d’olio sui social network.

