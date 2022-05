Giovanna Ralli, chi è?/ Premio alla carriera, “ma l’amore conta di più”

Chi è Giovanna Ralli?

Un’attrice versatile, che può vantare una carriera ricca di successi coronata due Nastri d’Argento, uno come Miglior Attrice per il film “La fuga” mel 1966 e uno come Miglior Attrice non Protagonista per il film “C’eravamo tanto amati” nel 1975. Ora per Giovanna Ralli è arrivata una nuova importante soddisfazione, il David di Donatello alla carriera conquistato a 87 anni e con più di 70 film all’attivo.

Avere avuto la possibilità di lavorare con alcuni tra i registi più importanti non può che essere per lei motivo di orgoglio: “Sicuramente 100 personaggi li avrò fatti. Ho lavorato con i più grandi registi, da Rossellini a Scola, Monicelli, Lizzani – ha detto al settimanale ‘Oggi’ -. Nessuno mi ha messo in difficoltà, perché io non recitavo, interpretavo il personaggio. Se hai un bel copione, basta credere a ciò che dici, e viene tutto naturale. Ho sempre ascoltato i consigli degli altri, ma anch’io chiedevo magari di cambiare una frase… In Italia si poteva. All’estero no, erano rigidi”.

Giovanna Ralli: la carriera è importante ma…

Nonostante i tanti successi ottenuti, per lei c’è ancora al primo posto l’amore per il marito, Ettore Boschi, rimasto nel suo cuore pur essendo scomparso da tempo. Anzi, lui rappresenta una presenza costante nella sua quotidianità: “ Io ho abbandonato le scene nel 2015, due anni dopo la morte di mio marito, l’avvocato Ettore Boschi. Mi ero chiusa in casa per mesi. Non volevo parlare ne vedere nessuno. Ero un fantasma. Mio marito Ettore era un uomo speciale, mi manca ancora da morire”.

Anzi, è proprio il bellissimo rapporto che è riuscita a costruire con l’uomo della sua vita l’aspetto che la rende più orgogliosa: “L’amore però viene prima di tutto. Le dico una cosa: in casa, oggi, ci parlo ogni giorno, e ci litigo anche. Lo vedo, come fosse qui. Perché era un uomo che mi amava tantissimo. Era colto, divertente, non mi sono mai annoiata” – ha concluso.

