Giovanna Ralli, i grandi amori prima di Ettore Boschi: da Amidei a Michael Caine

Sono davvero tanti e importanti gli amori vissuti dall’attrice Giovanna Ralli. Oltre all’amore per il marito Ettore Boschi, con cui ha condiviso quasi quarant’anni della sua vita, possiamo menzionare la storia d’amore con lo sceneggiatore Sergio Amidei (venuto a mancare all’inizio degli anni ottanta) e poi con il celebre Michael Caine, incontrato per la prima volta sul set del film Passo falso.

Fu proprio sul set che scattò l’amore tra Giovanna Ralli e Caine, ma la relazione non durò a lungo. Il vero amore, come risaputo, è rappresentato dall’avvocato Ettore Boschi, morto nell’ormai lontano 2013 ma per il quale l’attrice continua a sentire la mancanza. “Per due anni non sono uscita di casa e non avrei ripreso la mia vita se non fosse stato per una cara amica”, spiega la Ralli parlando della storia d’amore con il marito.

Giovanna Ralli, il flirt con Maurizio Costanzo: “Lo incontrai quando aveva ventuno anni ed io…”

“È stato un grande amore, lui è stato davvero un grande uomo”, ha ricordato in una intervista televisiva Giovanna, parlando del sentimento che la legava all’avvocato matrimonialista sposato nel 1977. Tra gli altri flirt famosi, fa rumore quello con il celebre presentatore Maurizio Costanzo. “Quando incontrai per la prima volta Maurizio Costanzo, lui aveva 21 anni, io ne avevo due più di lui. Siamo stati fidanzatini e in quel periodo aveva cominciato a lavorare per ‘Grazia’”, ha raccontato l’attrice.

Non solo grandi amori, ma anche amicizie importanti come quella con Monica Vitti: “Era una grande amica. La conosco dal 1954, quando andai a vederla a teatro, che non era ancora nota. Me ne innamorai e la consigliai ad un regista”.