Giovanna Ralli/ “Io a Ballando con le Stelle 2023? No, per carità!”

Giovanna Ralli è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di domenica 13 novembre 2022. La ballerina per una notte della sesta puntata di “Ballando con le Stelle” nella serata di ieri ha asserito: “No, non entrerò nel cast della trasmissione. Tutti i giorni a provare e a fare lo sgambetto… No, per carità! Quando vado a casa so’ sfranta! Ieri sono andata, mi è piaciuto e ho ricevuto tante di quelle telefonate dalle mie nipoti…”.

Chi è Giovanna Ralli?/ La diva del cinema, ballerina per una notte a Ballando con le Stelle 2022

GIOVANNA RALLI: “SU INSTAGRAM MI HANNO SCRITTO UN SACCO DI COSE BELLE”

Nel prosieguo di “Domenica In”, Giovanna Ralli ha riferito: “Le mie sorelle hanno 7 figlie, mi hanno telefonato e mi hanno letto tutto quello che hanno commentato su Instagram… Un sacco di cose belle, che ho ballato bene, che sono stata molto elegante! Non so nemmeno se me le meriti, in verità, perché io non mi sono rivista dopo l’esibizione”. Esibizione che, probabilmente, rimarrà l’unica della carriera di Giovanna Ralli a “Ballando con le Stelle”, a meno che non si manifestino ripensamenti nei prossimi mesi e Milly Carlucci non dia vita a un corteggiamento tanto serrato quanto efficace…

LEGGI ANCHE:

Ettore Boschi, chi è il marito di Giovanna Ralli/ Lei: "lo amo ancora e lo sento vicino"Sergio Amidei, è stato il compagno di Giovanna Ralli?/ Lei: "non c’è stato proprio niente"

© RIPRODUZIONE RISERVATA