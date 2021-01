GIOVANNA RALLI/ Lutto per morte del marito Ettore Boschi e la scomparsa dalle scene

Giovanna Ralli torna in televisione. E per il suo ritorno sceglie ancora una volta Domenica in, il contenitore della domenica pomeriggio di Rai1 che più volte l’ha ospitata nel corso del 2020. La Ralli è nota al pubblico come una delle attrici più di successo del Novecento, una sorta di ‘icona’ del cinema italiano, con all’attivo oltre sessanta film e un palmarès altrettanto ricco, in cui si contano due Nastri d’Argento, un Globo d’Oro alla carriera e un David di Donatello. Dopo cinque anni di latitanza dal mondo dello spettacolo, la Ralli ha concesso diverse interviste alla sua grande amica Mara Venier, che spesso e volentieri la invita in studio per ripercorrere la sua carriera e per tenere aggiornato il suo pubblico circa le sue vicende personali. Tra queste ultime, per esempio, c’è il lutto legato alla scomparsa del marito Ettore Boschi, avvocato e grande amore della sua vita con cui ha condiviso quasi quarant’anni di vita.

Giovanna Ralli e il lutto per la scomparsa del marito

Tra i motivi del suo allontanamento dalle scene c’è proprio la morte di Ettore, che l’ha lasciata vedova precisamente nel 2013. I due si erano sposati nel 1977, 38 anni prima; 38 anni che – nella vita di Giovanna Ralli – hanno avuto un peso non indifferente. Tempo fa, al Messaggero, aveva detto che le erano rimasti come ‘attaccati addosso’. Uno dei ricordi più belli è quello relativo alle serate passate sul divano davanti a un vecchio film, visto che entrambi – dice – ‘detestavano’ la mondanità.

Giovanna Ralli racconta gli esordi

Quanto invece alla sua carriera, Giovanna Ralli sostiene che questa sia nata inaspettatamente, senza cercarla, non ‘per vocazione’, ma per esigenza. Sì, perché – all’epoca – Giovanna era una ragazza piuttosto povera: “Venivamo dalla guerra, mio papà aveva perso il lavoro. A me interessava il cestino col cibo tra un ciak e l’altro!”. Poi parla del suo incontro con Peppino De Filippo, il primo grande del cinema ad aver creduto in lei. Le diede appuntamento al teatro Quirino, e così iniziò a lavorare in quell’ambiente. “Chiesi subito: ‘Ma quanto mi date?’. Fu l’inizio, poi venni presa per il film di Fellini e Lattuada Luci del varietà!”. Importante, in tutto questo, il sostegno ricevuto dalla madre, da lei definita “la persona più importante della mia vita”: “Abbiamo condiviso con mamma momenti difficili, poi lei era tanto orgogliosa di me!”. Parole di gratitudine anche per il regista Carlo Vanzina, con cui girò la commedia Il pranzo della domenica. Se abbia voglia di tornare a recitare? Certamente, solo che c’è un unico, piccolo problema: “Non mi offrono ruoli adatti alla mia età!”. Ma mai dire mai: chissà che qualcuno, dopo queste sue dichiarazioni, non torni a scritturarla…



