Giovanna Ralli: “Sono stata fidanzata con Maurizio Costanzo”/ “Storia bellissima”

Giovanna Ralli, ai microfoni di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di oggi, 26 febbraio 2023, ha ricordato la figura del giornalista Maurizio Costanzo, con cui l’attrice ha avuto una storia d’amore. Non una rivelazione assoluta, in quanto entrambi avevano rivelato questo retroscena al Maurizio Costanzo Show, però Giovanna Ralli ha voluto aggiungere alcuni dettagli: “Quando incontrai per la prima volta Maurizio Costanzo, lui aveva 21 anni, io ne avevo due più di lui. Siamo stati fidanzatini e in quel periodo aveva cominciato a lavorare per ‘Grazia’”.

GIOVANNA RALLI: “MAURIZIO COSTANZO? CI SIAMO AMATI, UNA STORIA BELLISSIMA”

Giovanna Ralli e Maurizio Costanzo si conobbero mediante un critico teatrale amico dell’inventore dei talk show televisivi: “Ci siamo frequentati e innamorati, è stata una bella storia, poi io sono dovuta andare a Parigi e per motivi di lavoro ci siamo persi. Tuttavia, è sempre rimasto un mio carissimo amico: ci siamo sentiti l’ultima volta in occasione dei quarant’anni del Maurizio Costanzo Show, ma in realtà ci sentivamo spesso. Sicuramente, ogni mese avevamo contatti, non potevamo non avere questo appuntamento. È stata una bellissima storia, bella davvero. Già da giovane lo ascoltavo per ore. Parlava di tutto, non di giornalismo e di televisione. La politica sì, lo appassionava”.

